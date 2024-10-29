Сан-Антонио
Хьюстон
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев одно поражение.
Последние матчи: Техасский коллектив одержал победу над «Хьюстоном» (109:106). В составе «Сан-Антонио» лучшего показателя добился лидер команды Виктор Вембаньяма, забросив в кольцо соперника 29 очков.
Не сыграют: Форвард «Сан-Антонио» находится в лазарете из-за травмы ноги.
Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: После трёх сыгранных матчей «Хьюстон» расположился на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев два поражения.
Последние матчи: «Хьюстон» в гостях потерпел поражение от «Сан-Антонио» (106:109).
Не сыграют: В лазарете команды находится центровой Стивен Адамс из-за травмы колена.
Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей
- «Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах
- В сезоне 2024/2025 «Сан-Антонио» выиграл у «Хьюстона» (109:106)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Сан-Антонио» — 2.26.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.
- 1.81Мемфис — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.68Орландо — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.90Атланта — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Сан-Антонио» знает как обыгрывать соперника, так что можем ожидать новой победы техасцев в поединке против «Хьюстона».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.94.