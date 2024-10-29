В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 29 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: Техасский коллектив одержал победу над «Хьюстоном» (109:106). В составе «Сан-Антонио» лучшего показателя добился лидер команды Виктор Вембаньяма, забросив в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: Форвард «Сан-Антонио» находится в лазарете из-за травмы ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: После трёх сыгранных матчей «Хьюстон» расположился на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Хьюстон» в гостях потерпел поражение от «Сан-Антонио» (106:109).

Не сыграют: В лазарете команды находится центровой Стивен Адамс из-за травмы колена.

Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» прервал проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей

«Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах

В сезоне 2024/2025 «Сан-Антонио» выиграл у «Хьюстона» (109:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Сан-Антонио» — 2.26.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Сан-Антонио» знает как обыгрывать соперника, так что можем ожидать новой победы техасцев в поединке против «Хьюстона».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.94.