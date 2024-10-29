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    Добьется ли «Сан-Антонио» новой победы над соперником?

    «Сан-Антонио» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Хьюстон»
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    «Сан-Антонио» — «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 29 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2024 года

    Сан-Антонио

  • НБА
    •  Сан-Антонио 03:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

    Последние матчи: Техасский коллектив одержал победу над «Хьюстоном» (109:106). В составе «Сан-Антонио» лучшего показателя добился лидер команды Виктор Вембаньяма, забросив в кольцо соперника 29 очков.

    Не сыграют: Форвард «Сан-Антонио» находится в лазарете из-за травмы ноги.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: После трёх сыгранных матчей «Хьюстон» расположился на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав одну победу и потерпев два поражения.

    Последние матчи: «Хьюстон» в гостях потерпел поражение от «Сан-Антонио» (106:109).

    Не сыграют: В лазарете команды находится центровой Стивен Адамс из-за травмы колена.

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    Состояние команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — две молодые команды, которые могут наделать шума в сезоне 2024/2025.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей

    • «Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В сезоне 2024/2025 «Сан-Антонио» выиграл у «Хьюстона» (109:106)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Сан-Антонио» — 2.26.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Сан-Антонио» знает как обыгрывать соперника, так что можем ожидать новой победы техасцев в поединке против «Хьюстона».

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Сан-Антонио» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Сан-Антонио» новой победы над соперником?
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