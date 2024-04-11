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    «Орландо» увезёт победу из штата Висконсин?

    «Милуоки» — «Орландо». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Орландо»
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    «Торонто» — «Орландо»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: За три тура до окончания группового этапа «Милуоки» обеспечил себе путёвку в плей-офф турнира напрямую. На данный момент «баксы» занимают 2 место в Восточной конференции, одержав 48 побед и потерпев 31 поражение.

    Последние матчи: Путёвку в 1/8 финала баскетбольной ассоциации «Милуоки» завоевал в матче против лидера Востока — «Бостона», переиграв соперника со счётом 104:91. Ключевую роль в матче сыграл Патрик Беверли, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. Лидер «оленей» Яннис Адетокунбо набрал 15 очков в игре.

    Не сыграют: В матче против «Орландо» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. С аналогичной травмой из строя также выбыли Патрик Беверли и Маржон Боучэмп. Под вопросом участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, который получил мышечную травму в игре с «Бостоном».

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей: ранее команда из штата Висконсин уступила «Нью-Йорку» (109:122), «Торонто» (111:117), «Мемфису» (101:111) и «Вашингтону» (113:117).

    В оставшихся матчах регулярного чемпионата «Милуоки» дважды сыграет с «Орландо», а также проведёт встречу с «Оклахомой».

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды входит в число лидеров Восточной конференции. «Орландо» занимает 5 место в турнирной таблице при 46 победах и 33 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Маги» допустили осечку в матче против «Хьюстона» (106:118) в рамках минувшего игрового дня.

    Не сыграют: Под воросом участие лидера команды Франца Вагнера. Форвард «Орландо» получил травму лодыжки в поединке против «Чикаго», который состоялся 8 апреля.

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    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис.

    В последних пяти встречах «Орландо» выиграл три матча, были обыграны «Чикаго» (113:98), «Орландо» (117:108) и «Портленд» (104:103).

    В оставшихся матчах регулярного чемпионата «Орландо» дважды сыграет с «Милуоки», а также проведёт встречу с «Филадельфией».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Орландо» и «Милуоки» сыграли два раза

    • «Милуоки» выиграл у «Орландо» со счётом 118:114

    • «Орландо» добился победы над «Милуоки» (112:97)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Милуоки» и «Орландо» принимаются ставки с одинаковым коэффициентом 1.93.

    ТБ 216 и ТМ 216 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Милуоки» может расслабиться в предстоящей игре, так как команда уже обеспечила себе место в плей-офф. К тому же, в составе «баксов» травмирован ключевой игрок Яннис Адетокунбо. «Орландо» же, ещё предстоит борьба за прямую путёвку в 1/8 финала. Мы рискнём и поставим на успех гостевой команды.

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Орландо».

    Ставка: Фора «Орландо» (+1.5) с коэффициентом 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Орландо» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» увезёт победу из штата Висконсин?
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