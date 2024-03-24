В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Орландо» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Одним из открытий этого регулярного сезона однозначно является «Орландо». Клуб выбрался уже на четвертую строчку в восточной конференции.

Последние матчи: Последний матч против «Нью-Орлеана» ожидался с большим нетерпением, но клуб Мозли выиграл его без особого напряга (121:106).

Травмированные игроки: Команда физиотерапевтов и врачей «Мэджик» поражает воображение, поскольку клуб продолжает играть без травмированных баскетболистов.

Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что с «Сакраменто» получится конкурентная игра, но вряд ли это станет явью, учитывая провал «Кингз» в последнем сыгранном матче.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В этом году «Сакраменто» и близко не выступает так, как это было в прошлом регулярном сезоне.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: На протяжении всего сезона коллектив Брауна лихорадит, а в последнем своем поединке он неожиданно для всех проиграл худшей команде всей лиги — «Вашингтону» (102:109).

Травмированные игроки: У «Кингз» в предстоящем поединке точно не сыграют Лайлз и Хьюртер. Вполне вероятно примет участие в матче Везенков, который почти оправился от травмы лодыжки.

Общий тонус клуба: После проигрыша клубу из столицы США говорить о каком-то вменяемом сопротивлении и в матче против «Орландо» не приходится.

Статистика для ставок

«Сакраменто» выиграл три последних очных встречи между этими клубами

В самом мало результативном матче между этими клубами за три последних поединка было заброшено 247 очков на двоих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» дают коэффициент 1.54, а на победу «Сакраменто» — 2.58.

Прогноз: Несмотря на то, что вся статистика говорить за выигрыш гостей. Но в данный момент времени хозяева намного сильнее.

Альтернативный прогноз: Очередная результативная игра нас будет ждать в этом матче.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 219 с коэффициентом 2.12.