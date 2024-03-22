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    «Финикс» не оставит шансов «Атланте»?

    «Финикс» — «Атланта». Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Атланта»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финик Санз»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на стадионе «Футпринт Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Финикс» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 69-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 7 место в турнирной таблице Западной конференции при 40 победах и 29 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» смог переиграть «Филадельфию» (115:102). В составе «солнечных» результативностью отметился Грэйсон Аллен, который отправил в кольцо соперника 32 очка.

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добились успеха в поединках против «Шарлотт» (107:96) и «Кливленда» (117:111). Были и неудачные игры с «Милуоки» (129:140) и «Бостоном» (112:127).

    «Атланта»

    Турнирное положение: «Ястребы» продолжают сражаться за место в зоне плей-ин. «Атланта» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 30 побед и потерпев 38 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Атланта» потерпела неудачу в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:136).

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находится лидер команды Трей Янг. Также травмированы Саддик Бей, Мухамед Гейе, Кобэ Буфкин, Эй-Джей Гриффин и Сет Ланди.

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    Состояние команды: До встречи с «Лейкерс», «Атланте» удалось прервать проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей: ранее «ястребы» уступили «Юте» (122:124), «Портленду» (102:106) и «Нью-Орлеану» (103:116).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Атланта» и «Финикс» сыграли один раз

    • «Атланта» переиграла «Финикс» со счетом 129:120

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Атланты» — 4.20.

    ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Ожидается непредсказуемая игра по сути двух равных соперников. В первом круге успеха тогда добились баскетболисты «Финикса», «солнечные» могут повторить успех.

    Ставка: Фора «Финикса» (-12.5) с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Финикса».

    Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Атланта» с коэффициентом 2.50. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не оставит шансов «Атланте»?
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