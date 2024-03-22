«Финикс»
Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 69-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 7 место в турнирной таблице Западной конференции при 40 победах и 29 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» смог переиграть «Филадельфию» (115:102). В составе «солнечных» результативностью отметился Грэйсон Аллен, который отправил в кольцо соперника 32 очка.
Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.
Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добились успеха в поединках против «Шарлотт» (107:96) и «Кливленда» (117:111). Были и неудачные игры с «Милуоки» (129:140) и «Бостоном» (112:127).
«Атланта»
Турнирное положение: «Ястребы» продолжают сражаться за место в зоне плей-ин. «Атланта» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 30 побед и потерпев 38 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Атланта» потерпела неудачу в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:136).
Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находится лидер команды Трей Янг. Также травмированы Саддик Бей, Мухамед Гейе, Кобэ Буфкин, Эй-Джей Гриффин и Сет Ланди.
Состояние команды: До встречи с «Лейкерс», «Атланте» удалось прервать проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей: ранее «ястребы» уступили «Юте» (122:124), «Портленду» (102:106) и «Нью-Орлеану» (103:116).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Атланта» и «Финикс» сыграли один раз
- «Атланта» переиграла «Финикс» со счетом 129:120
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Атланты» — 4.20.
ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: Ожидается непредсказуемая игра по сути двух равных соперников. В первом круге успеха тогда добились баскетболисты «Финикса», «солнечные» могут повторить успех.
Ставка: Фора «Финикса» (-12.5) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Финикса».
Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 1.85.