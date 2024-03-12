В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Место в подвале таблицы для «Детройта» вполне закономерно, поскольку на большее клуб из Мичигана не наиграл.

Последние матчи: Удивительно, как «поршни» умудрились ещё одержать победу над «Бруклином» (118:112) несколько дней назад.

Травмированные игроки: Тех, кто точно не сможет принять участие в предстоящей игре нет, но под вопросом участие Граймса и Томпсона.

Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе «поршни» вполне могут оформить ещё одно поражение «Шарлотт».

«Шарлотт»

Турнирное положение: Клиффорд и его «Шарлотт» явно не тянут на нынешнем этапе сезона, но объективные причины в лице травм никуда не спрячешь.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Однако даже в таком состоянии клуб из Роли умудрился совсем недавно обыграть «Бруклин» с разницей более, чем в 10 очков.

Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Хорнетс» не смогут сыграть Мартин, Болл, Карри, Манн и Уильямс. С такими потерями матчи даже у «Пистонз» не выигрываются.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Детрйота» гости продемонстрируют сопротивление, но надежд на это откровенно мало.

Статистика для ставок

Последние две игры между этими клубами закончилась в пользу «Пистонз»

«Шарлотт» в последних четырех матчах не одержал ни одной победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.66, а на победу «Шарлотт» — 2.04.

Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий матч без особых проблем.

Альтернативный прогноз: Игра может превратиться в баскетбол без защиты.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.18.