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    «Детройт» может замахнуться на ещё одну победу?

    «Детройт» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Шарлотт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Место в подвале таблицы для «Детройта» вполне закономерно, поскольку на большее клуб из Мичигана не наиграл.

    Последние матчи: Удивительно, как «поршни» умудрились ещё одержать победу над «Бруклином» (118:112) несколько дней назад.

    Травмированные игроки: Тех, кто точно не сможет принять участие в предстоящей игре нет, но под вопросом участие Граймса и Томпсона.

    Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе «поршни» вполне могут оформить ещё одно поражение «Шарлотт».

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Клиффорд и его «Шарлотт» явно не тянут на нынешнем этапе сезона, но объективные причины в лице травм никуда не спрячешь.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Однако даже в таком состоянии клуб из Роли умудрился совсем недавно обыграть «Бруклин» с разницей более, чем в 10 очков.

    Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Хорнетс» не смогут сыграть Мартин, Болл, Карри, Манн и Уильямс. С такими потерями матчи даже у «Пистонз» не выигрываются.

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    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Детрйота» гости продемонстрируют сопротивление, но надежд на это откровенно мало.

    Статистика для ставок

    • Последние две игры между этими клубами закончилась в пользу «Пистонз»

    • «Шарлотт» в последних четырех матчах не одержал ни одной победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.66, а на победу «Шарлотт» — 2.04.

    Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий матч без особых проблем.

    Альтернативный прогноз: Игра может превратиться в баскетбол без защиты.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Шарлотт» с коэффициентом 1.66. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» может замахнуться на ещё одну победу?
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