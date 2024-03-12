«Детройт»
Турнирное положение: Место в подвале таблицы для «Детройта» вполне закономерно, поскольку на большее клуб из Мичигана не наиграл.
Последние матчи: Удивительно, как «поршни» умудрились ещё одержать победу над «Бруклином» (118:112) несколько дней назад.
Травмированные игроки: Тех, кто точно не сможет принять участие в предстоящей игре нет, но под вопросом участие Граймса и Томпсона.
Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе «поршни» вполне могут оформить ещё одно поражение «Шарлотт».
«Шарлотт»
Турнирное положение: Клиффорд и его «Шарлотт» явно не тянут на нынешнем этапе сезона, но объективные причины в лице травм никуда не спрячешь.
Последние матчи: Однако даже в таком состоянии клуб из Роли умудрился совсем недавно обыграть «Бруклин» с разницей более, чем в 10 очков.
Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Хорнетс» не смогут сыграть Мартин, Болл, Карри, Манн и Уильямс. С такими потерями матчи даже у «Пистонз» не выигрываются.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Детрйота» гости продемонстрируют сопротивление, но надежд на это откровенно мало.
Статистика для ставок
- Последние две игры между этими клубами закончилась в пользу «Пистонз»
- «Шарлотт» в последних четырех матчах не одержал ни одной победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.66, а на победу «Шарлотт» — 2.04.
Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий матч без особых проблем.
- 1.83Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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- 1.83Портленд — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
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Альтернативный прогноз: Игра может превратиться в баскетбол без защиты.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.18.