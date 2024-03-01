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    «Лейкерс» уничтожит соперника?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 1 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Марта 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место при 32 победах и 28 поражениях.

    Последние матчи: В битве за Лос-Анджелес баскетболисты «Лейкерс» добились победы над «Клипперс» (116:112). В составе победителей стоит отметить результативную игру в исполнении Леброна Джеймса, который отправил в кольцо соперника 34 очка.

    Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. С травмой лодыжки на больничной койке находится Кэмерон Реддиш. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних играх «Лос-Анджелес Лейкерс» чередует победы и поражения. «Озёрники» смогли выиграть «Сан-Антонио» (123:118) и «Юты» (138:122), но также проиграли «Финиксу» (113:123) и «Голден Стэйт» (110:128).

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Худшим клубом Восточной конференции считается «Вашингтон», который расположился на 15-м месте турнирной таблицы. В 58 матчах «колдуны» выиграли лишь 9 встреч. В остальных играх «волшебники» потерпели фиаско.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Проигрышная серия «Вашингтона» продолжается, в минувшем туре баскетболисты Уэса Анселда потерпели неудачу в поединке против «Голден Стэйт» (112:123).

    Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: «Вашингтон» проиграл в 12 матче подряд: «Уизардс» также не смог обыграть «Кливленд» (105:114), «Оклахому» (106:147), «Денвер» (110:130), «Нью-Орлеан» (126:133), «Даллас» (104:112), «Филадельфию» (113:119), «Бостон» (129:133), «Кливленд» (106:114), «Финикс» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:123).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон» ещё не играли

    • Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 12 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Вашингтона» — 4.51.

    ТБ 244 и ТМ 244 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» не должен столкнуться с проблемой в матче против «Вашингтона». «Озерники» классом выше своего соперника.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-10.5) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Вашингтон» забрасывают друг другу 220 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 244 с коэффициентом 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» уничтожит соперника?
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