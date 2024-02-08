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    «Сакраменто» уничтожит худшую команду Востока?

    «Сакраменто» — «Детройт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Детройт»
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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 8 февраля. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Февраля 2024 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» допустил осечку в гостевом матче против «Кливленда» (110:136). Несмотря на проигрыш отметим в составе «королей» игру Харрисона Барнса, который набрал в матче 22 очка. Это второй показатель в поединке после лидера «Кливленда» Донована Митчелла, который отправил в кольцо «Сакраменто» 29 очков.

    Таким образом прервалась выигрышная серия «Сакраменто», которая состояла из двух матчей. Ранее калифорнийцы смогли обыграть «Чикаго» (123:115) и «Индиану» (133:122).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Сакраменто» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции при 29 победах и 20 поражениях.

    «Детройт»

    «Детройт» в очередной раз подтвердил статус аутсайдера и худшей команды Восточной конференции. «Пистон» проиграл в третьем матче подряд, в минувшем туре команда уступила «магам» из Орландо (99:111).

    В черную полосу игр команды также входят встречи с «Лос-Анджелес Клипперс» (125:136) и «Кливлендом» (121:128).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 6 победах и 43 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.09, победа «Детройта» — 5.63.

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    Прогноз: У «Сакраменто» есть прекрасная возможность улучшить турнирное положение. В том что калифорнийцы обыграют «Детройт» — нет никаких сомнений.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 244.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Сакраменто» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» уничтожит худшую команду Востока?
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