«Мемфис»
У «Мемфиса» в последних поединках постепенно начали заканчиваться силы, но это и немудрено, если брать во внимание, что у клуба вся основа травмирована.
В двух последних матчах совсем не было никакого подобия борьбы со стороны парней Дженкинса, а в игре против «Сакраменто» даже не удалось добраться до отметки в 100 набранных очков.
С защитой проблем не очень много, несмотря на то, что опытных игроков там раз-два и обчелся. А вот с нападением настоящая беда.
В матче против «Голден Стэйт» шансов на успех не очень много, поэтому выигрыш в домашнем поединке у статусного соперника будет сравни подвигу.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» хромает на обе ноги, и эта болезнь только продолжает прогрессировать. «Уорриорз» выигрывают только в одном матче из трех сыгранных по календарю.
Многие недовольны концепцией игры Керра и считают, что ему стоит уступить место кому-то другому.
Лидеры клуба постепенно сбавляют, а былого эмоционального запала и в помине не видно. Пока что команда из Калифорнии располагается всего лишь на 12 месте в своей конференции и соседствует именно с «Мемфисом».
В предстоящей игре гости впервые за долгое время будут фаворитом матча, но далеко не факт, что они смогут воспользоваться представившимся им возможностями.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 3.15, победа «Голден Стэйт» — 1.48.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.
Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку атака обеих команд испытывает кризис.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.16.