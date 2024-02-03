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    «Голден Стэйт» победит без особых проблем

    «Мемфис» — «Голден Стэйт». Ставка (1.74) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 03 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года

    «Мемфис»

    У «Мемфиса» в последних поединках постепенно начали заканчиваться силы, но это и немудрено, если брать во внимание, что у клуба вся основа травмирована.

    В двух последних матчах совсем не было никакого подобия борьбы со стороны парней Дженкинса, а в игре против «Сакраменто» даже не удалось добраться до отметки в 100 набранных очков.

    С защитой проблем не очень много, несмотря на то, что опытных игроков там раз-два и обчелся. А вот с нападением настоящая беда.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Голден Стэйт» шансов на успех не очень много, поэтому выигрыш в домашнем поединке у статусного соперника будет сравни подвигу.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» хромает на обе ноги, и эта болезнь только продолжает прогрессировать. «Уорриорз» выигрывают только в одном матче из трех сыгранных по календарю.

    Многие недовольны концепцией игры Керра и считают, что ему стоит уступить место кому-то другому.

    Лидеры клуба постепенно сбавляют, а былого эмоционального запала и в помине не видно. Пока что команда из Калифорнии располагается всего лишь на 12 месте в своей конференции и соседствует именно с «Мемфисом».

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    В предстоящей игре гости впервые за долгое время будут фаворитом матча, но далеко не факт, что они смогут воспользоваться представившимся им возможностями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 3.15, победа «Голден Стэйт» — 1.48.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку атака обеих команд испытывает кризис.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.16.

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    «Мемфис» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» победит без особых проблем
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