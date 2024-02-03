В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 03 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мемфис»

У «Мемфиса» в последних поединках постепенно начали заканчиваться силы, но это и немудрено, если брать во внимание, что у клуба вся основа травмирована.

В двух последних матчах совсем не было никакого подобия борьбы со стороны парней Дженкинса, а в игре против «Сакраменто» даже не удалось добраться до отметки в 100 набранных очков.

С защитой проблем не очень много, несмотря на то, что опытных игроков там раз-два и обчелся. А вот с нападением настоящая беда.

Все прогнозы на НБА

В матче против «Голден Стэйт» шансов на успех не очень много, поэтому выигрыш в домашнем поединке у статусного соперника будет сравни подвигу.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» хромает на обе ноги, и эта болезнь только продолжает прогрессировать. «Уорриорз» выигрывают только в одном матче из трех сыгранных по календарю.

Многие недовольны концепцией игры Керра и считают, что ему стоит уступить место кому-то другому.

Лидеры клуба постепенно сбавляют, а былого эмоционального запала и в помине не видно. Пока что команда из Калифорнии располагается всего лишь на 12 месте в своей конференции и соседствует именно с «Мемфисом».

В предстоящей игре гости впервые за долгое время будут фаворитом матча, но далеко не факт, что они смогут воспользоваться представившимся им возможностями.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 3.15, победа «Голден Стэйт» — 1.48.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку атака обеих команд испытывает кризис.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.16.