В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 02 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» продолжает победной поступью двигаться вверх по таблице своей конференции и уже располагается на четвертом месте в таблице.

Команда из одноименного города не проигрывает уже восемь матчей подряд, поэтому настроение у неё более, чем превосходное.

В последнем сыгранном мачте был снят скальп с гостей из Юты, где итоговая разница по счету составила 15 очков.

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В игре против «Индианы» хозяевам не будет просто, но за счет победного настроения и поддержки собственных болельщиков у «Никс» шансов победить больше.

«Индиана»

«Индиана» умеет играть в разный баскетбол, но этой вариативности ей не хватило в последнем матче против «Селтикс».

Тем самым прервалась трех матчевая победная серия коллектива из Индианаполиса, где вся стартовая пятерка хороша по-своему.

Не очень вразумительная игра Хэлибертона после травмы сказывается, но не критически. Сейчас бремя лидерства в свои руки взяли Несмит и Сиакам.

Вполне вероятно, что именно этот дуэт создаст больше всего проблем «Нью-Йорку» в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.48, победа «Индианы» — 2.41.

Прогноз: «Нью-Йорк» приблизится к десяти матчам без поражений.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку оборона хозяев хороша.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.18.