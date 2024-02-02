«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» продолжает победной поступью двигаться вверх по таблице своей конференции и уже располагается на четвертом месте в таблице.
Команда из одноименного города не проигрывает уже восемь матчей подряд, поэтому настроение у неё более, чем превосходное.
В последнем сыгранном мачте был снят скальп с гостей из Юты, где итоговая разница по счету составила 15 очков.
В игре против «Индианы» хозяевам не будет просто, но за счет победного настроения и поддержки собственных болельщиков у «Никс» шансов победить больше.
«Индиана»
«Индиана» умеет играть в разный баскетбол, но этой вариативности ей не хватило в последнем матче против «Селтикс».
Тем самым прервалась трех матчевая победная серия коллектива из Индианаполиса, где вся стартовая пятерка хороша по-своему.
Не очень вразумительная игра Хэлибертона после травмы сказывается, но не критически. Сейчас бремя лидерства в свои руки взяли Несмит и Сиакам.
Вполне вероятно, что именно этот дуэт создаст больше всего проблем «Нью-Йорку» в предстоящем матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.48, победа «Индианы» — 2.41.
Прогноз: «Нью-Йорк» приблизится к десяти матчам без поражений.
Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку оборона хозяев хороша.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.18.