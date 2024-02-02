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    «Индиана» остановит разогнавшихся «Никс»?

    «Нью-Йорк» — «Индиана». Ставка (1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 02 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 02 Февраля 2024 года

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» продолжает победной поступью двигаться вверх по таблице своей конференции и уже располагается на четвертом месте в таблице.

    Команда из одноименного города не проигрывает уже восемь матчей подряд, поэтому настроение у неё более, чем превосходное.

    В последнем сыгранном мачте был снят скальп с гостей из Юты, где итоговая разница по счету составила 15 очков.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Индианы» хозяевам не будет просто, но за счет победного настроения и поддержки собственных болельщиков у «Никс» шансов победить больше.

    «Индиана»

    «Индиана» умеет играть в разный баскетбол, но этой вариативности ей не хватило в последнем матче против «Селтикс».

    Тем самым прервалась трех матчевая победная серия коллектива из Индианаполиса, где вся стартовая пятерка хороша по-своему.

    Не очень вразумительная игра Хэлибертона после травмы сказывается, но не критически. Сейчас бремя лидерства в свои руки взяли Несмит и Сиакам.

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    Вполне вероятно, что именно этот дуэт создаст больше всего проблем «Нью-Йорку» в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.48, победа «Индианы» — 2.41.

    Прогноз: «Нью-Йорк» приблизится к десяти матчам без поражений.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку оборона хозяев хороша.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.18.

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    «Нью-Йорк» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» остановит разогнавшихся «Никс»?
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