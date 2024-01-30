Хьюстон. «Тойота». Дата — 30 января. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

«Хьюстон» уступил в последней игре регулярного чемпионата, потерпев поражение в матче против «Бруклина» (104:106). До этого «ракеты» смогли обыграть «Шарлотт» (138:104).

Лучшего результата в поединке добился Джален Грин, который набрал 36 очков и совершил 9 подборов.

В последних пяти матчах «Хьюстон» также смог переиграть «Юту» (127:126), но проиграл «Портленду» (131:137) и «Бостону» (107:116).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 11 место при 21 победе и 24 поражениях.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел победителем в противостоянии с «Голден Стэйт» (145:144). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью 118:118.

Решающую роль в победе «озёрников» сыграл Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл в поединке, забросив в кольцо «золотых» 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 передач.

Ранее «Лейкерс» добился домашней победы над «Чикаго» (141:132). Результативностью в этой встрече отметился Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 23 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.88.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на ходу, особенно опасен для «Хьюстона» Леброн Джеймс, который может в одиночку принести победу своей команде в матче.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Портленда» забрасывают 230 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.04.