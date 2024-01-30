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    «Лейкерс» будет ближе к победе?

    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 января 2024 года

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    Хьюстон. «Тойота». Дата — 30 января. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 30 Января 2024 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» уступил в последней игре регулярного чемпионата, потерпев поражение в матче против «Бруклина» (104:106). До этого «ракеты» смогли обыграть «Шарлотт» (138:104).

    Лучшего результата в поединке добился Джален Грин, который набрал 36 очков и совершил 9 подборов.

    В последних пяти матчах «Хьюстон» также смог переиграть «Юту» (127:126), но проиграл «Портленду» (131:137) и «Бостону» (107:116).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 11 место при 21 победе и 24 поражениях.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел победителем в противостоянии с «Голден Стэйт» (145:144). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью 118:118.

    Решающую роль в победе «озёрников» сыграл Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл в поединке, забросив в кольцо «золотых» 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 передач.

    Ранее «Лейкерс» добился домашней победы над «Чикаго» (141:132). Результативностью в этой встрече отметился Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

    На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 23 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.88.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на ходу, особенно опасен для «Хьюстона» Леброн Джеймс, который может в одиночку принести победу своей команде в матче.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Портленда» забрасывают 230 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.04.

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    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» будет ближе к победе?
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