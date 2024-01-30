«Хьюстон»
«Хьюстон» уступил в последней игре регулярного чемпионата, потерпев поражение в матче против «Бруклина» (104:106). До этого «ракеты» смогли обыграть «Шарлотт» (138:104).
Лучшего результата в поединке добился Джален Грин, который набрал 36 очков и совершил 9 подборов.
В последних пяти матчах «Хьюстон» также смог переиграть «Юту» (127:126), но проиграл «Портленду» (131:137) и «Бостону» (107:116).
В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 11 место при 21 победе и 24 поражениях.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел победителем в противостоянии с «Голден Стэйт» (145:144). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью 118:118.
Решающую роль в победе «озёрников» сыграл Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл в поединке, забросив в кольцо «золотых» 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 передач.
Ранее «Лейкерс» добился домашней победы над «Чикаго» (141:132). Результативностью в этой встрече отметился Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.
На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 23 поражения.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.88.
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на ходу, особенно опасен для «Хьюстона» Леброн Джеймс, который может в одиночку принести победу своей команде в матче.
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88.
Альтернативный прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Портленда» забрасывают 230 очков. Можно сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.04.