Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 18 января. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» занимает в турнирной таблице Западной конференции 6 место, которое дает право квалифицироваться в плей-офф напрямую. В 41-м матче регулярного чемпионата «пеликаны» одержали 24 победы, но потерпули 17 поражений.

В рамках минувшего игрового дня «Нью-Орлеан» уступил в гостевом матче «Далласу» (120:125).

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В последних пяти встречах луизианцы одержали три победы, переиграв «Даллас» (118:108), «Голден Стэйт» (141:105) и «Сакраменто» (133:100). Была и неудачная игра против действующего чемпиона «Денвера» (113:125).

«Шарлотт»

«Шарлотт» не может выиграть в пятом матче подряд, в минувшем туре «шершни» уступили «Майами» (99:135). В черную полосу игр коллектива также входят поединки против «Сан-Антонио» (99:135), «Сакраменто» (98:123) и «Чикаго» (112:119, 91:104).

В последний раз баскетболисты «Шарлотт» одержали 3 января в матче против «Сакраменто» (111:104).

В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 29 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.12, победа «Шарлотт» — 6.35.

Прогноз: В этом поединке у «Шарлотт» нет шансов на успех, «Нью-Орлеан» вероятнее всего добьется победы в матче.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-12.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 1.97.