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    «Нью-Йорк» продлит проигрышную серию «Орландо»?

    «Нью-Йорк» — «Орландо». Ставка (к. 2.32) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 января 2024 года

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    Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 15 января. Время — 23:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» после осечки в матче с «Далласом» (124:128), снова одержал победу. В минувшем туре «никсы» переиграли «Мемфис» (106:94). Вклад в победу нью-йоркцев внес Джулиус Рэндл, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

    До этого у «Нью-Йорка» была выигрышная серия, которая состояла из пяти матчей: «Никсы» обыграли «Портленд» (112:84), «Вашингтон» (121:105), «Филадельфию» (128:92), «Чикаго» (116:100) ии «Миннесоту» (112:106).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 5 место при 23 победах и 16 поражениях.

    «Орландо»

    «Орландо» не может выиграть в третьем матче подряд: в минувшем туре «маги» проиграли «Оклахоме» (100:112). Ранее «Орландо» уступил «Майами» (96:99) и «Миннесоте» (92:113).

    До этого у «Орландо» были две победы над «Атлантой» (117:110) и «Денвером» (122:120).

    На данный момент «Орландо» занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.42, победа «Орландо» — 3.19.

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    Прогноз: На данный «Нью-Йорк» выдает интересный и зрелищный баскетбол. От «никсов» можно ожидать победы над «Орландо».

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-9) с коэффициентом 2.32.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Нью-Йорк» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» продлит проигрышную серию «Орландо»?
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