ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой Marvel’s WolverineТоп-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году Жозе Моуринью Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
  • 22:08
    • Сборная Чехии взяла верх над Швейцарией на МЧМ-2024
  • 19:39
    • Сборная Финляндии по буллитам одолела Швецию в матче МЧМ-2024
  • 19:07
    • «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом»
  • 18:57
    • «Арсенал» уступил «Фулхэму»
  • 17:00
    • Хоккеисты США разбили Словакию в матче молодежного чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Денвер» не заметит на своем пути «Шарлотт»?

    «Денвер» — «Шарлотт». Ставка (1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Денвер»

    «Денвер» в последних поединках постепенно начинает напоминать самого себя образца прошлого сезона, обыгрывая всех подряд.

    Правда в последнем поединке против «Оклахомы» коллективу из Колорадо не удалось добиться успеха. В нем клуб Мэлоуна даже не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.

    Прошлогодних чемпионов должны волновать сложности с восстановление Гордона, который попал совсем недавно в неприятную ситуацию с бойцовской собакой, расцарапавшей ему лицо.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Шарлотт» Аарон также не будет принимать участия, но даже без него хозяевам должно хватить ресурсов, чтобы победить в предстоящем поединке.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» продолжает находиться в психологической яме, поскольку просто так десять матчей без побед не проходят.

    Все же влияние Ламело Болла на свой клуб чрезвычайно велико, поэтому совсем не удивительно, что его клуб не может сподобиться ни на что вразумительное.

    В двух последних поединках коллектив Клиффорда проиграл, пропустив одинаковое количество очков — 133.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Позитивов игре не просматривается никакого, поэтому в поединке против «Денвера», скорее всего, придется снова капитулировать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.14, победа «Шарлотт» — 5.85.

    Прогноз: «Денвер» разгромит своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть высоким.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Калгари — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шелтон — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Кублер
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» не заметит на своем пути «Шарлотт»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры