В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Денвер»

«Денвер» в последних поединках постепенно начинает напоминать самого себя образца прошлого сезона, обыгрывая всех подряд.

Правда в последнем поединке против «Оклахомы» коллективу из Колорадо не удалось добиться успеха. В нем клуб Мэлоуна даже не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.

Прошлогодних чемпионов должны волновать сложности с восстановление Гордона, который попал совсем недавно в неприятную ситуацию с бойцовской собакой, расцарапавшей ему лицо.

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В матче против «Шарлотт» Аарон также не будет принимать участия, но даже без него хозяевам должно хватить ресурсов, чтобы победить в предстоящем поединке.

«Шарлотт»

«Шарлотт» продолжает находиться в психологической яме, поскольку просто так десять матчей без побед не проходят.

Все же влияние Ламело Болла на свой клуб чрезвычайно велико, поэтому совсем не удивительно, что его клуб не может сподобиться ни на что вразумительное.

В двух последних поединках коллектив Клиффорда проиграл, пропустив одинаковое количество очков — 133.

Позитивов игре не просматривается никакого, поэтому в поединке против «Денвера», скорее всего, придется снова капитулировать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.14, победа «Шарлотт» — 5.85.

Прогноз: «Денвер» разгромит своего соперника.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть высоким.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.24.