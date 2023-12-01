«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» имеет довольно серьезный состав, который может достигать успехов пи грамотном построении игры.
Тибодо не отходит от своего плана и продолжает делать упор на физику баскетболистов. Сейчас она далеко не оптимальная, но даже с ней «Никербокерс» идут в верхней части турнирной таблицы своей конференции.
За семь последних поединков проиграно всего лишь два матча, а в обороне порядок близкий к идеальному.
В предстоящей игре против «Детройта» нужно очень постараться, чтобы проиграть слабейшей команде всей лиги
«Детройт»
«Детройт» напоминает максимально жалкое зрелище, поскольку команда уже даже не верит в то, что сможет победить в этом сезоне хотя бы раз.
У дружины Монти Уильямса дела идут крайне плохо, а главный тренер пока что не находит выхода из сложившейся ситуации.
Нельзя говорить, что у «Пистонс» стратегия слить своего коуча и получить нового рулевого, но у игроков не осталось на это даже эмоций.
В предстоящем матче против «Нью-Йорка» гостей будет ждать очередное поражение, поскольку уровень клубов несопоставим.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.13, победа «Детройта» — 7.65.
Прогноз: «Нью-Йорк» разгромит аутсайдера.
Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать набранными очками.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.25.