В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 01 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» имеет довольно серьезный состав, который может достигать успехов пи грамотном построении игры.

Тибодо не отходит от своего плана и продолжает делать упор на физику баскетболистов. Сейчас она далеко не оптимальная, но даже с ней «Никербокерс» идут в верхней части турнирной таблицы своей конференции.

За семь последних поединков проиграно всего лишь два матча, а в обороне порядок близкий к идеальному.

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В предстоящей игре против «Детройта» нужно очень постараться, чтобы проиграть слабейшей команде всей лиги

«Детройт»

«Детройт» напоминает максимально жалкое зрелище, поскольку команда уже даже не верит в то, что сможет победить в этом сезоне хотя бы раз.

У дружины Монти Уильямса дела идут крайне плохо, а главный тренер пока что не находит выхода из сложившейся ситуации.

Нельзя говорить, что у «Пистонс» стратегия слить своего коуча и получить нового рулевого, но у игроков не осталось на это даже эмоций.

В предстоящем матче против «Нью-Йорка» гостей будет ждать очередное поражение, поскольку уровень клубов несопоставим.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.13, победа «Детройта» — 7.65.

Прогноз: «Нью-Йорк» разгромит аутсайдера.

Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать набранными очками.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.25.