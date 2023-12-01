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    «Детройт» в очередной раз проиграет?

    «Нью-Йорк» — «Детройт». Ставка (1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 01 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 01 Декабря 2023 года

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» имеет довольно серьезный состав, который может достигать успехов пи грамотном построении игры.

    Тибодо не отходит от своего плана и продолжает делать упор на физику баскетболистов. Сейчас она далеко не оптимальная, но даже с ней «Никербокерс» идут в верхней части турнирной таблицы своей конференции.

    За семь последних поединков проиграно всего лишь два матча, а в обороне порядок близкий к идеальному.

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    В предстоящей игре против «Детройта» нужно очень постараться, чтобы проиграть слабейшей команде всей лиги

    «Детройт»

    «Детройт» напоминает максимально жалкое зрелище, поскольку команда уже даже не верит в то, что сможет победить в этом сезоне хотя бы раз.

    У дружины Монти Уильямса дела идут крайне плохо, а главный тренер пока что не находит выхода из сложившейся ситуации.

    Нельзя говорить, что у «Пистонс» стратегия слить своего коуча и получить нового рулевого, но у игроков не осталось на это даже эмоций.

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    В предстоящем матче против «Нью-Йорка» гостей будет ждать очередное поражение, поскольку уровень клубов несопоставим.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.13, победа «Детройта» — 7.65.

    Прогноз: «Нью-Йорк» разгромит аутсайдера.

    Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать набранными очками.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.25.

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    «Нью-Йорк» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» в очередной раз проиграет?
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