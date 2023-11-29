Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 29 ноября. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» — лидер Западной конференции, в 16 матчах «лесные волки» выиграли 12 встреч и проиграли 4 игры.

В рамках минувшего игрового дня «Миннесота» одержала победу над «Мемфисом» (119:97). В разгромной победе можно отметить результативные действия Энтони Эдвардса, который набрал 24 очка, сделал 5 подборов и отдал 7 передач.

В последних пяти матчах «Тимбервулвз» также выиграл у «Филадельфии» (112:99), «Нью-Йорка» (117:100) и «Нью-Орлеана» (121:120).

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Команда из Миннеаполиса не сможет рассчитывать на трех баскетболистов: в лазарете находятся Джордан Маклафлин из-за травмы колена, Джейден Макдэниелс — из-за травмы лодыжки и Джейлен Кларк — из-за травмы ахилла.

«Оклахома»

Шестиматчевая победная серия «Оклахомы» прервалась в матче с «Филадельфией» (123:127), соперников разделили 4 очка.

Новичок «громобойцев» Чет Холмгрен в поединке с «Филадельфией» набрал 33 очка. Таким образом игрок стал первым в истории «Оклахомы», кто забросил 30 и более очков за первый месяц своей карьеры.

До матча с «76-ми» баскетболисты «Оклахомы» выиграли у «Чикаго» (116:102), «Голден Стэйт» (130:123, 128:109), «Сан-Антонио» (123:87), «Портленда» (134:91) и «Финикса» (111:99).

«Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.65, победа «Оклахомы» — 2.44.

Прогноз: Ожидается яркий поединок со стороны лидеров Западной конференции. Шансы на успех каждой из команд — 50 на 50. Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.44.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 228 с коэффициентом 2.07.