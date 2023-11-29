ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
    Все новости спорта

    Сместит ли «Оклахома» с трона «Миннесоту»?

    «Миннесота» — «Оклахома». Ставка (к. 2.44) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт» — «Оклахома»
    Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 29 ноября. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Миннесота»

    «Миннесота» — лидер Западной конференции, в 16 матчах «лесные волки» выиграли 12 встреч и проиграли 4 игры.

    В рамках минувшего игрового дня «Миннесота» одержала победу над «Мемфисом» (119:97). В разгромной победе можно отметить результативные действия Энтони Эдвардса, который набрал 24 очка, сделал 5 подборов и отдал 7 передач.

    В последних пяти матчах «Тимбервулвз» также выиграл у «Филадельфии» (112:99), «Нью-Йорка» (117:100) и «Нью-Орлеана» (121:120).

    Все прогнозы на НБА

    Команда из Миннеаполиса не сможет рассчитывать на трех баскетболистов: в лазарете находятся Джордан Маклафлин из-за травмы колена, Джейден Макдэниелс — из-за травмы лодыжки и Джейлен Кларк — из-за травмы ахилла.

    «Оклахома»

    Шестиматчевая победная серия «Оклахомы» прервалась в матче с «Филадельфией» (123:127), соперников разделили 4 очка.

    Новичок «громобойцев» Чет Холмгрен в поединке с «Филадельфией» набрал 33 очка. Таким образом игрок стал первым в истории «Оклахомы», кто забросил 30 и более очков за первый месяц своей карьеры.

    До матча с «76-ми» баскетболисты «Оклахомы» выиграли у «Чикаго» (116:102), «Голден Стэйт» (130:123, 128:109), «Сан-Антонио» (123:87), «Портленда» (134:91) и «Финикса» (111:99).

    «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.65, победа «Оклахомы» — 2.44.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Ожидается яркий поединок со стороны лидеров Западной конференции. Шансы на успех каждой из команд — 50 на 50. Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.44.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228 с коэффициентом 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фис — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Имер — Трунжеллити
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван Аш — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Микельсен — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Сместит ли «Оклахома» с трона «Миннесоту»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры