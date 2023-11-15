Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 15 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» подправил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись с 12-го на 8-е место. «Озерники» одержали пять побед и потерпели пять поражений.

Последние две встречи регулярного чемпионат «Лейкерс» выиграли у «Финикса» (122:119) и «Портленда» (116:110). В поединке против «Портленда» в составе победителей отличился Энтони Дэвич. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

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«Лейкерс» не сможет рассчитывать на своего лидера Леброна Джеймса, который получил травму икры в матче против «Финикса». Форвард «озёрников» уже пропустил поединок с «Портлендом», не сможет сыграть и в матче с «Мемфисом».

«Мемфис»

«Мемфис» постепенно выходит из игрового кризиса, в рамках минувшего игрового дня «гризли» переиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (105:101). Вклад в победу команды внес Десмонд Бэйн, который набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 6 передач.

В последних пяти матчах «Мемфис» также обыграл «Портленд» (112:100), но проиграл «Юте» (121:127), «Майами» (102:108) и «Портленду» (113:115).

На данный момент «Мемфис» занимает последнее 15-е место в Западной конференции. В 10 матчах команда выиграла две игры, в остальных восьми встречах «Мемфис» потерпел фиаско.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.51, победа «Мемфиса» — 2.82.

Прогноз: «Мемфис» может поймать кураж после победы над «Клипперс». Победы вряд ли можно ожидать от игроков «гризли», но в том что команда даст бой, в этом сомневаться не стоит.

Ставка: Фора «Мемфиса» (+4) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: В играх с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфиса» в среднем забрасывается 220 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

Альтернативная ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.07.