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    Отдадут ли «озёрники» победу «Мемфису»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 ноября 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 15 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» подправил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись с 12-го на 8-е место. «Озерники» одержали пять побед и потерпели пять поражений.

    Последние две встречи регулярного чемпионат «Лейкерс» выиграли у «Финикса» (122:119) и «Портленда» (116:110). В поединке против «Портленда» в составе победителей отличился Энтони Дэвич. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

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    «Лейкерс» не сможет рассчитывать на своего лидера Леброна Джеймса, который получил травму икры в матче против «Финикса». Форвард «озёрников» уже пропустил поединок с «Портлендом», не сможет сыграть и в матче с «Мемфисом».

    «Мемфис»

    «Мемфис» постепенно выходит из игрового кризиса, в рамках минувшего игрового дня «гризли» переиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (105:101). Вклад в победу команды внес Десмонд Бэйн, который набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 6 передач.

    В последних пяти матчах «Мемфис» также обыграл «Портленд» (112:100), но проиграл «Юте» (121:127), «Майами» (102:108) и «Портленду» (113:115).

    На данный момент «Мемфис» занимает последнее 15-е место в Западной конференции. В 10 матчах команда выиграла две игры, в остальных восьми встречах «Мемфис» потерпел фиаско.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.51, победа «Мемфиса» — 2.82.

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    Прогноз: «Мемфис» может поймать кураж после победы над «Клипперс». Победы вряд ли можно ожидать от игроков «гризли», но в том что команда даст бой, в этом сомневаться не стоит.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (+4) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: В играх с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфиса» в среднем забрасывается 220 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

    Альтернативная ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.07.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Отдадут ли «озёрники» победу «Мемфису»?
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