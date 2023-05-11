Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 11 мая. Время — 02:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» может оказаться за бортом турнира, если проиграет в пятом матче серии. На данный момент «никсы» уступают «Майами» (1:3 — в серии). Последние две встречи, которые прошли в гостях нью-йоркцы проиграли (101:109 и 86:105).

На арене «Мэдисон-сквер-гарден» «Нью-Йорк» уже обыгрывал «хитовцев», было это во втором матче противостояния (111:105).

Под вопросом участие Иммануэля Квикли, защитник получил травму лодыжки в третьем матче четвертьфинальной стадии. Квикли уже пропустил одну встречу против «Майами». Вернулись в строй ключевые игроки Джулиус Рэндл и Квентин Граймс.

Все прогнозы на НБА

В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

«Майами»

«Майами» в шаге от выхода в полуфинал национальной ассоциации. «Хитовцы» выиграли два домашних матча подряд (109:101 и 105:86). Лидер команды Джимми Батлер сыграл ключевую роль в победных встречах. Сначала защитник отправил в кольцо «Нью-Йорка» 28 очков, а потом оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.

На предыдущей стадии «хитовцы» сенсационно переиграли одного из фаворитов турнира — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

По-прежнему не оправились от травм Виктор Оладипо (травма колена) и Тайлер Хирро (сормана рука). Под вопросом также участие Калеба Мартина, Хейвуда Хайсмита и Джимм Батлера. В последнем поединке с «никсами» — трио получило травмы спины, колена и лодыжки соответственно.

В плей-офф НБА «Хит» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «Майами» нанёс поражение «Чикаго» (102:91) и с восьмого места вышел в 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.61, победа «Майами» — 2.53.

Прогноз: «Майами» походит в решающему для себя матчу в ослабленном составе. Если не сыграет в пятом матче Джимми Батлер, то добиться успеха «хитовцам» будет сложнее. «Нью-Йорку» отступать некуда, поражение может преградить «никсам» дорогу в полуфинал турнира. Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Ставка: Фора «Майами» (+3.5) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: Соперники играют скромно, забрасывая в каждом матче не более 210 очков.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 207 с коэффициентом 2.17.