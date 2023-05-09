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    Джимми Батлер принесёт новую победу «Майами»?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.06), ставка на матч плей-офф НБА, 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Йорк»
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    Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 9 мая. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 09 Мая 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА. Плей-офф
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    «Майами»

    «Майами» во второй раз вышел вперёд в четвертьфинальной серии против «Нью-Йорка» (105:86). Важный вклад в победу команды внёс лидер «хитовцев» Джимми Батлер. Защитник отправил в кольцо соперника 28 очков.

    К слову, Батлер вернулся в строй после непродолжительной травмы лодыжки. Игрок пропусти второй матч дуэли, в котором «Майами» проиграл «Нью-Йорку» (105:111). Была и победа в стартовом матче противостояния (108:101).

    С травмой колена по-прежнему в лазарете клуба находится Виктор Оладипо, у Тайлера Хирро — сломана рука. Под вопросом участие в четвёртом матче серии Калеба Мартина. Фовард получил травму в последнем матче плей-офф с «Нью-Йорком», сыграв на площадке больше 22 минут игрового времени.

    Все прогнозы на НБА

    В плей-офф НБА «Майами» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «хитовцы» нанёсли поражение «Чикаго» (102:91). Затем в 1/8 финала был остановален победитель Восточной конференции «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

    «Нью-Йорк»

    Два баскетболиста находятся в лазарете «Нью-Йорка». Центровой Джерико Симс получил травму плеча ещё до старта плей-офф, а защитник Иммануэль Квикли не сыграет из-за повреждения лодыжки, которую баскетболист получил в минувшей игре с «Майами». На площадке Симс провел чуть больше 20 минут игрового времени.

    В третьей игре 1/4 финала «никсы» уступили «хитовцам» (86:105). Однако стоит отметить результативную игру в исполнении Джалена Брансона, который набрал 20 очков. До трипл-дабла баскетболисту не хватило двух передач и четырёх подборов.

    Джален Брансон стал лушим игроком второго матча второго раунда плей-офф против «Майами». Защитник отправил в кольцо соперника 30 очков, а его «Нью-Йорк» одержал победу (111:105).

    В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.57, победа «Нью-Йорка» — 2.63.

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    Прогноз: «Майами» ведёт в серии со счётом 2:1. Преимущество пока шаткое, в предстоящей четвёртой игре 1/4 финала в составе команды из Флориды сможет сыграть Джимми Батлер. Наш выбор в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Майами» (-5) коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: От 191 до 216 очков — столько обе команды забросили за прошедшие три игры четвертьфинальной серии. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 214 с коэффициентом 2.70.

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    «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на баскетбол. Джимми Батлер принесёт новую победу «Майами»?
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