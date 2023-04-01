Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 01 апреля. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» за четыре последних поединка не выиграл ни разу, поэтому в предстоящей встрече подопечным Биллапса также особо не на что рассчитывать.

В последнем поединке против тех же «королей» «Трэйл Блэйзерс» набрали всего лишь 80 (!) очков за матч. Лучшим снайпером оказался канадец Шарп с 30 очками.

«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 12» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Сакраменто» у коллектива из Орегона шансов на победу практически нет.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз, и в предстоящей встрече против «Портленда» именно гости будут фаворитами матча, а не коллектив Биллапса и Лилларда.

В последнем поединке против того же «Портленда» больше всего очков у «королей» набрал Монк. Причем у него их оказалось всего лишь 19.

«Сакраменто» продолжает уверенно держаться на третьей строчке Запада и вряд ли уже догонит «Мемфис», в состав которого вернулись все основные игроки, а в матче против «Портленда» калифорнийская команда должна уверенно забирать себе победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 11.00, победа «Сакраменто» — 1.08.

Прогноз: Гости обязаны побеждать, поскольку соперник очень слаб.

Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол от двух клубов, в отличие от предыдущего матча между этими клубами.

Ставка: Ф2 (-17) с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.56.