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    «Портленд» — «Сакраменто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сакраменто»
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    «Портленд»
    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 01 апреля. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» за четыре последних поединка не выиграл ни разу, поэтому в предстоящей встрече подопечным Биллапса также особо не на что рассчитывать.

    В последнем поединке против тех же «королей» «Трэйл Блэйзерс» набрали всего лишь 80 (!) очков за матч. Лучшим снайпером оказался канадец Шарп с 30 очками.

    «Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 12» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Сакраменто» у коллектива из Орегона шансов на победу практически нет.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз, и в предстоящей встрече против «Портленда» именно гости будут фаворитами матча, а не коллектив Биллапса и Лилларда.

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    В последнем поединке против того же «Портленда» больше всего очков у «королей» набрал Монк. Причем у него их оказалось всего лишь 19.

    «Сакраменто» продолжает уверенно держаться на третьей строчке Запада и вряд ли уже догонит «Мемфис», в состав которого вернулись все основные игроки, а в матче против «Портленда» калифорнийская команда должна уверенно забирать себе победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 11.00, победа «Сакраменто» — 1.08.

    Прогноз: Гости обязаны побеждать, поскольку соперник очень слаб.

    Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол от двух клубов, в отличие от предыдущего матча между этими клубами.

    Ставка: Ф2 (-17) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.56.

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    «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева могут остановить фаворита матча?
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