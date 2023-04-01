Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 01 апреля. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» показывает отличную игру в баскетбол в последний месяц. Видно, как его сплотили все передряги вокруг Моранта. На данный момент времени этой один из самых «горячих» клубов лиги.

Однако пока были сложности с составом «Гриззлис» проиграли «парусникам» два матча в марте месяце и сейчас явно хотят взять солидный реванш за те неудачи. Это вполне может получиться, учитывая превосходную форму клуба из Теннеси.

«Мемфис» продолжает удерживаться на второй строчке западной конференции с 48 победами и 28 поражениями. Если клуб Дженкинса будет держать такой же темп, как и в последних поединках, то спокойно сможет дотянуть до конца регулярки на этой позиции.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Эти клубы недавно встречались между собой, причем за март они умудрились сыграть целых два матча, и в обоих поединках выигрывал как раз «Лос-Анджелес Клипперс». Но в предстоящем поединке шансов на победу у калифорнийского клуба минимум.

В последнем проведенном матче коллектив Лю уверенно разобрался как раз с «Мемфисом», но на этот раз у коллектива из Калифорнии снова не будут принимать участие лидеры в лице Леонарда и Джорджа, а без них никакой победы быть не может.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на пятом месте в своей конференции с 41 победой и 36 поражениями. В игре против «Мемфиса» гостям придется очень туго и вариантов не проиграть важный матч крайне мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.40, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.70.

Прогноз: Хозяева даже без своих лидеров готовы показывать содержательный баскетбол, поэтому больше шансов, что в предстоящем поединке победят именно они.

Альтернативный прогноз: В играх между этими клубами почти всегда случается перестрелка, поэтому и предстоящая игра не станет исключением.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.78.