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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 01 апреля. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» показывает отличную игру в баскетбол в последний месяц. Видно, как его сплотили все передряги вокруг Моранта. На данный момент времени этой один из самых «горячих» клубов лиги.

    Однако пока были сложности с составом «Гриззлис» проиграли «парусникам» два матча в марте месяце и сейчас явно хотят взять солидный реванш за те неудачи. Это вполне может получиться, учитывая превосходную форму клуба из Теннеси.

    «Мемфис» продолжает удерживаться на второй строчке западной конференции с 48 победами и 28 поражениями. Если клуб Дженкинса будет держать такой же темп, как и в последних поединках, то спокойно сможет дотянуть до конца регулярки на этой позиции.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Эти клубы недавно встречались между собой, причем за март они умудрились сыграть целых два матча, и в обоих поединках выигрывал как раз «Лос-Анджелес Клипперс». Но в предстоящем поединке шансов на победу у калифорнийского клуба минимум.

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    В последнем проведенном матче коллектив Лю уверенно разобрался как раз с «Мемфисом», но на этот раз у коллектива из Калифорнии снова не будут принимать участие лидеры в лице Леонарда и Джорджа, а без них никакой победы быть не может.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на пятом месте в своей конференции с 41 победой и 36 поражениями. В игре против «Мемфиса» гостям придется очень туго и вариантов не проиграть важный матч крайне мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.40, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.70.

    Прогноз: Хозяева даже без своих лидеров готовы показывать содержательный баскетбол, поэтому больше шансов, что в предстоящем поединке победят именно они.

    Альтернативный прогноз: В играх между этими клубами почти всегда случается перестрелка, поэтому и предстоящая игра не станет исключением.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.78.

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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости обыграют соперника третий раз за месяц?
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