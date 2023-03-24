Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 24 марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» играл свой последний матч как раз с «Оклахомой» и уступил ей одно очко (100:101). За три последних проведенных поединка это второй проигрыш.

В последнем проигранном поединке больше всех очков в составе «парусников» набрал Леонард, который оформил всего лишь 21 балл.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» размещается на пятом месте в своей конференции с 38 победами и 35 поражениями. В игре против «Оклахомы» хозяева будут полны решимости, чтобы организовать реванш.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» за шесть последних матчей проиграла всего лишь один раз «Торонто» (111:128) и имеет весьма неплохие перспективы для того, чтобы нанести второе подряд поражение подопечным Лю.

Лучшим в первом поединке против «Клипперс» снова стал канадский защитник Гилджес-Александер, который накидал 31 очко.

На данный момент времени «Оклахома» уже на седьмой позиции в своей конференции, имея в распоряжении 36 побед и столько же поражений. Нужно отдать должное Дэйгнолту, который смог организовать такой рывок своего клуба на финише регулярного сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.61, победа «Оклахомы» — 2.54.

Прогноз: Хозяева жестоко отомстят «Оклахоме» за недавнее поражение.

Альтернативный прогноз: Игра с обоих сторон будет куда результативнее, чем в минувшем матче.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.30.