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    Хозяева возьмут реванш за обидное поражение?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 24 марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» играл свой последний матч как раз с «Оклахомой» и уступил ей одно очко (100:101). За три последних проведенных поединка это второй проигрыш.

    В последнем проигранном поединке больше всех очков в составе «парусников» набрал Леонард, который оформил всего лишь 21 балл.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» размещается на пятом месте в своей конференции с 38 победами и 35 поражениями. В игре против «Оклахомы» хозяева будут полны решимости, чтобы организовать реванш.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» за шесть последних матчей проиграла всего лишь один раз «Торонто» (111:128) и имеет весьма неплохие перспективы для того, чтобы нанести второе подряд поражение подопечным Лю.

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    Лучшим в первом поединке против «Клипперс» снова стал канадский защитник Гилджес-Александер, который накидал 31 очко.

    На данный момент времени «Оклахома» уже на седьмой позиции в своей конференции, имея в распоряжении 36 побед и столько же поражений. Нужно отдать должное Дэйгнолту, который смог организовать такой рывок своего клуба на финише регулярного сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.61, победа «Оклахомы» — 2.54.

    Прогноз: Хозяева жестоко отомстят «Оклахоме» за недавнее поражение.

    Альтернативный прогноз: Игра с обоих сторон будет куда результативнее, чем в минувшем матче.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.30.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева возьмут реванш за обидное поражение?
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