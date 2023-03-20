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    Хозяева продолжат обыгрывать «Орландо»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 20 марта. Время — 04:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» после прекрасно проведённой серии матчей, где было достаточно побед, снова переживает сложности, а в преддверии плей-офф коллективу Хэма это совсем не нужно.

    В последнем проведенном поединке калифорнийский клуб проиграл одно очко «Далласу». И даже 26 очков Энтони Дэвиса не помогли «озерникам» вырвать победу в этом поединке.

    На данный момент у калифорнийцев 34 победы при 37 поражениях и 11 место в таблице на Западе. Теперь «Лейкерс» не попадают даже в плей-ин и в предстоящем матче против одного из аутсайдеров Востока нужно выравнивать ситуацию.

    «Орландо»

    У «Орландо» за пять последних встреч всего лишь две победы, и то в них обошлось не без удачи. В последней встрече была обыграна другая команда из Лос-Анджелеса в лице «Клипперс».

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    В том матче в составе «волшебников» больше всего отличился Маркел Фульц с 28 набранными очками. Картер набрал всего лишь на одно очко меньше.

    Клуб из Флориды пока что на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 29 побед при 42 поражениях. В игре против «Лейкерс» рассчитывать на победу будет крайне проблематично, поскольку «Мэджик» проиграли семь последних поединков своему сопернику по предстоящему матчу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.45, победа «Орландо» — 3.07.

    Прогноз: Только по причине ужасной статистики «Мэджик» против «Лейкерс» можно сделать вывод, что они не победят в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: В четвертой четверти команды набросают больше всего очков.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: «Самая результативная четверть — 4» с коэффициентом 2.90.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 20.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева продолжат обыгрывать «Орландо»?
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