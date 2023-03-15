Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 15 марта. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Неудачная серия игр «Вашингтона» продолжается, «волшебники» уже проиграли третий матч подряд. После двух фиаско от «Атланты» (120:122 и 107:114), последовало поражение от «Филадельфии» (93:112).

8 марта — дата последней победы «Вашингтона», коллектив из округа Колумбия переиграл «Детройт» (119:117). Игра прошла в гостях. В этой встрече лучшим игроком матча стал Брэдли Бил, защитник набрал 37 очков.

Вернулись в строй два игрока «Вашингтона», от травм оправились Монте Моррис и Кристапс Поризнгис.

Трехматчевая неудачная серия лишила команду места в дестяке Восточной конференции. «Вашингтон» опустился на 11 место при 31 победе и 37 поражениях.

«Детройт»

Серия поражений из 11 матчей — всё. «Детройт» прервал чёрную полосу игр победой над «Индианой» (117:97). Весомый вклад в победу команды внёс Кори Джозеф. Защитник отправил в кольцо «иноходцев» 22 очка.

Лазарет команды только увеличивается. С травмой ноги на больничной койке оказался Алек Бёркс. Ранее вне игры оказались Марвин Багли, Боян Богданович, Айзея Стюарт, Хамиду Диалло, Кейда Каннингема и Джейден Иви.

В Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 16 победах и 53 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяеа: победа «Вашингтона» — 1.18, победа «Детройт» — 5.80.

Прогноз: «Вашингтон» — фаворит пары, скорее всего команда добьется успеха в предстоящей игре, воспользовавшись кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Фора «Вашингтона» (-13) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: В среднем матчи «Вашингтона» завершаются на отметке свыше 225 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.04.