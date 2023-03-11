Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 11 марта. Время — 04:00 по мск. «Майами» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» проиграл в последнем матче регулярки, уступив «Кливленду» (100:104). Соперников разделили четыре балла. Несмотря на проигрыш в составе «хитовцев» результативностью отметился Джимми Батлер, защитник отправил в кольцо соперника 28 очков.

Ранее «Майами» добился успеха в двух матчах, дважды обыграв «Атланту» (117:109 и 130:128). Домашняя серия игр команды продолжается. В пяти сыгранных встречах баскетболисты из Флориды одержали две победы и потерпели три поражения.

В составе «Майами» есть травмированные игроки. По-прежнему в лазарете Кайл Лаури (травма колена) и Никола Йович (травма спины).

В Восточной конференции «Майами» занимает седьмое место. У команды положительный баланс побед и поражений. В 67 матчах «Хит» одержал 35 побед и потерпел 32 поражения.

«Кливленд»

«Кливленд» одержал победу в третьем матче подряд, клуб из Огайо нанёс поражения «Детройту» (114:90), «Бостону» (118:114) и «Майами» (104:100). В последнем матче лучшим игроком в составе «Кливленда» стал Дариус Гарленд, защитник набрал 25 очков.

В последних пяти встречах баскетболисты «Кливленда» одержали четыре победы и потерпели одно поражение. Был обыгран «Торонто» (118:93), но также уступили «Бостону» (113:117).

«Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции. За плечами команды 42 победы и 26 поражений. От третьей «Филадельфии» отставание составляет одна победа.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 2.18, победа «Кливленда» — 1.86.

Прогноз: «Майами» жаждет реванша, однако «Кливленд» скорее всего добьется очередного успеха в очном противостоянии.

Ставка: Фора «Кливленда» (-3) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники забросят на двох не более 220 очков.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 211.5 с коэффициентом 2.00.