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    «Сакраменто» — «Вашингтон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Вашингтон»
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    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 24 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» в четырех последних поединках проиграл только один раз, и поражение от «Шарлотт» (119:125) в какой-то мере стало сенсационным. Радует, что все лидеры в хорошем настроении и форме, поэтому «Лейкерс» в последнем матче ничего не смогли сделать с «Кингз» на их паркете.

    В последнем матче неожиданно лучшим снайпером стал Хьюртер, набравший 26 очков. Нельзя не отметить Сабониса, который отметился трипл-даблом (13+21+12).

    На данный момент у «Сакраменто» 17 побед при 13 поражениях, и шестое место в турнирной таблице западной конференции. В игре с «Вашингтоном» расслабляться не стоит, несмотря на то, что «короли» выиграли три последних очных матча.

    «Вашингтон»

    В последнем своем поединке против «Финикса» столичная команда сделала что-то невероятное и победила одного из фаворитов сезона (113:110) после того, как не могла выиграть с конца прошлого месяца.

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    Кайл Кузма и Брэдли Билл во многом вдвоем сделали эту поду, поскольку Кузме не хватило всего одного очка до 30 набранных баллов, а Биллу трех очков. Остальные по клубу также помогали, но больше помог сам «Финикс».

    На данный момент у «Вашингтона» 12 побед при 20 поражениях и позиции в нижней части турнирной таблицы. Даже такая «громкая» победа над «Санз» вряд ли позволит рассчитывать на победу в предстоящем поединке против «Сакраменто».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 1.28, победа «Вашингтона» — 3.80.

    Прогноз: «Вашингтон» каким-то непонятным образом выиграл у «Финикса», но «Сакраменто» такой оплошности не допустит и уверенно победит в домашней игре.

    Альтернативный прогноз: «Сакраменто» спокойно пробьет свой средний индивидуальный тотал.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 3.18.

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    «Сакраменто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева разгромят своего соперника?
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