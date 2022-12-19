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    «Бруклин» разберётся с аутсайдером?

    «Детройт» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.63), ставка на матч регулярки НБА, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Бруклин»
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    Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 19 декабря. Время — 02:00 по мск. «Детройт» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    «Детройт» начинает новую проигрышную серию. В домашних стенах коллектив потерепел неудачу в игре с «Сакраменто» (113:122). Несмотря на неудачу в этой встрече отмечаем лучший КПД в исполнении Бояна Богдановича — 22 очка.

    Прежняя чёрная полоса команды составляла три матча. Это фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (98:104), «Мемфисом» (103:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:124).

    Она была прервана гостевой победой над «Шарлотт» (141:134). Хотя все решилось в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью (127:127).

    По-прежнему в лазарете команды находятся Кейд Каннингем (травма ноги) и Исайя Ливерс (травма плеча).

    На Востоке «Детройт» занимает предпоследнее 14 место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 23 поражениях.

    «Бруклин»

    А вот «Бруклин» входит в Топ-4 Восточной конференции. Команда в 30 матчах одержала 18 побед и потерпела 12 поражений.

    Победная серия «Бруклина» продолжается. Она составляет уже 5 матчей. После успешных исходов с «Шарлотт» (122:116), «Атлантой» (120:116), «Индианой» (136:133), «Вашингтоном» (112:100), последовал триумф над «Торонто» (119:116).

    Весомый вклад в победу команды внёс Кайри Ирвинг. Защитник забросил в кольцо канадского коллектива 32 очка.

    Лазарет «Бруклина» за последнее время пополнил первый игрок. Речь о Патти Миллсе. Защитник команды из-за болезни пропустит игру с «Детройтом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройт» — 3.65, победа «Бруклин» — 1.40.

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    Прогноз: «Бруклин» — фаворит пары и должен побеждать соперника на его площадке.

    Ставка: Фора «Бруклина» (-10.5) с коэффициентом 2.63.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на индивидуальном тотале гостей. «Бруклин» частенько перешагивает отметку за 115 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Бруклина» больше 120.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Детройт» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» разберётся с аутсайдером?
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