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    «Портленд» размажет аутсайдера?

    «Хьюстон» — «Портленд». Прогноз (к. 2.74), ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Портленд»
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    «Портленд»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 18 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Декабря 2022 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» — один из аутсайдеров Западной конференции. Команда идёт на предпоследнем 14-м месте при 9 победах и 19 поражений.

    У команды победная серия из двух матчей. Была. Пока дома не проиграла «Майами» (108:111). В бочке дёгтя — ложка мёда. Лучший игрок в составе «Хьюстона» Джален Грин. Он забросил 22 очка.

    А теперь к победами. До этого «Рокетс» одержал две победы на «Тойота Арена». Были обыграны «Финикс» (111:97) и «Милуоки» (97:92).

    Джейшон Тейт — единственный игрок, который находится на больничной койке. У форварда травма лодыжки. Он выбыл из строя 31 октября в гостевом поединке с «Финиксом».

    Почти два месяца без игровой практики. За это время Джейшон Тейт пропустил 21 матч. Поединок с «Портлендом» станет 22-м.

    «Портленд»

    «Портленд» входит в Топ-6 Западной конференции. В 29 матчах выиграли 16 раз и проиграли в 13 случаях.

    Прервалась выиграшная серия команды из трёх матчей. Дома «Портленд» нанёс поражения «Миннесоте» (124:118 и 133:112), а в гостях переиграл «Сан-Антонио» (128:112).

    Четвёртой победы подряд не случилось в игре с «Далласом». Ковбои слегка притормозили набравшего ход «Портленда» (130:110).

    Нассир Литтл — форвард «Портленда» из-за травмы бедра не сыграет против «Хьюстона». Игрок выбыл из строя после поединка с «Лос-Анджелес Клипперс» 30 ноября. Игрок не выйдет на площадку в 9-й раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстон» — 2.65, победа «Портленд» — 1.66.

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    Прогноз: «Портленд» — явный фаворит матча. Но форсировать события с аутсайдером вряд ли будет. Можно сыграть на тотале матча.

    Ставка: Тотал меньше 219.5 с коэффициентом 2.74.

    Альтернативный прогноз: Можно ещё сыграть на индивидуальном тотале в пользу гостей.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Портленда» больше 116.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Портленд» размажет аутсайдера?
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