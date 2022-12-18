Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 18 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» — один из аутсайдеров Западной конференции. Команда идёт на предпоследнем 14-м месте при 9 победах и 19 поражений.

У команды победная серия из двух матчей. Была. Пока дома не проиграла «Майами» (108:111). В бочке дёгтя — ложка мёда. Лучший игрок в составе «Хьюстона» Джален Грин. Он забросил 22 очка.

А теперь к победами. До этого «Рокетс» одержал две победы на «Тойота Арена». Были обыграны «Финикс» (111:97) и «Милуоки» (97:92).

Джейшон Тейт — единственный игрок, который находится на больничной койке. У форварда травма лодыжки. Он выбыл из строя 31 октября в гостевом поединке с «Финиксом».

Почти два месяца без игровой практики. За это время Джейшон Тейт пропустил 21 матч. Поединок с «Портлендом» станет 22-м.

«Портленд»

«Портленд» входит в Топ-6 Западной конференции. В 29 матчах выиграли 16 раз и проиграли в 13 случаях.

Прервалась выиграшная серия команды из трёх матчей. Дома «Портленд» нанёс поражения «Миннесоте» (124:118 и 133:112), а в гостях переиграл «Сан-Антонио» (128:112).

Четвёртой победы подряд не случилось в игре с «Далласом». Ковбои слегка притормозили набравшего ход «Портленда» (130:110).

Нассир Литтл — форвард «Портленда» из-за травмы бедра не сыграет против «Хьюстона». Игрок выбыл из строя после поединка с «Лос-Анджелес Клипперс» 30 ноября. Игрок не выйдет на площадку в 9-й раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстон» — 2.65, победа «Портленд» — 1.66.

Прогноз: «Портленд» — явный фаворит матча. Но форсировать события с аутсайдером вряд ли будет. Можно сыграть на тотале матча.

Ставка: Тотал меньше 219.5 с коэффициентом 2.74.

Альтернативный прогноз: Можно ещё сыграть на индивидуальном тотале в пользу гостей.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Портленда» больше 116.5 с коэффициентом 2.05.