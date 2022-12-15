«Торонто»
Два подряд поражения откинули «Торонто» на 9 место в Восточной конференции. Канадцы провели в регулярке 27 матчей и одержали 13 побед. Остальные 14 игр проиграли.
Фиаско получили в гостевых встречах с «Орландо». Сначала проиграли со счётом 109:113, а затем уступили с результатом 99:111.
За последние 5 матчей «Торонто» одержало лишь 2 победы. Были обыграны тот же самый «Орландо» (121:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).
В составе «Торонто» травму лодыжки получил Прешес Ачиува. Случилось это в матче против «Хьюстона» 10 ноября.
«Сакраменто»
У «Сакраменто» тоже продолжается черная полоса. Команда проиграла в гостях «Нью-Йорку» (99:112) и «Филадельфии» (103:123).
В последних 5 встречах «Кингз» смогли обыграть «Чикаго» (110:101) и «Кливленд» (106:95).
К слову, в составе «Сакраменто» нет травмированных игроков. «Кингз» в полной боевой готовности подходят к поединку.
На данный момент у «Сакраменто» 14 побед при 12 поражениях. Команда потеряла несколько позиций и теперь занимает 7 место в Западной конференции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.55, победа «Сакраменто» — 2.95.
Прогноз: «Сакраменто» может воспользоваться кадровыми проблемами соперника.
Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.95.
Альтернативный прогноз: Также можно ожидать результативную игру в этом матче.
Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.00.