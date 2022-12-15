Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 15 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Два подряд поражения откинули «Торонто» на 9 место в Восточной конференции. Канадцы провели в регулярке 27 матчей и одержали 13 побед. Остальные 14 игр проиграли.

Фиаско получили в гостевых встречах с «Орландо». Сначала проиграли со счётом 109:113, а затем уступили с результатом 99:111.

За последние 5 матчей «Торонто» одержало лишь 2 победы. Были обыграны тот же самый «Орландо» (121:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

В составе «Торонто» травму лодыжки получил Прешес Ачиува. Случилось это в матче против «Хьюстона» 10 ноября.

«Сакраменто»

У «Сакраменто» тоже продолжается черная полоса. Команда проиграла в гостях «Нью-Йорку» (99:112) и «Филадельфии» (103:123).

В последних 5 встречах «Кингз» смогли обыграть «Чикаго» (110:101) и «Кливленд» (106:95).

К слову, в составе «Сакраменто» нет травмированных игроков. «Кингз» в полной боевой готовности подходят к поединку.

На данный момент у «Сакраменто» 14 побед при 12 поражениях. Команда потеряла несколько позиций и теперь занимает 7 место в Западной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.55, победа «Сакраменто» — 2.95.

Прогноз: «Сакраменто» может воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.95.

Альтернативный прогноз: Также можно ожидать результативную игру в этом матче.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.00.