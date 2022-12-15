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    «Торонто» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.95), ставка на матч регулярки НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто»
    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 15 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Сакраменто Сакраменто
  • НБА
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    «Торонто»

    Два подряд поражения откинули «Торонто» на 9 место в Восточной конференции. Канадцы провели в регулярке 27 матчей и одержали 13 побед. Остальные 14 игр проиграли.

    Фиаско получили в гостевых встречах с «Орландо». Сначала проиграли со счётом 109:113, а затем уступили с результатом 99:111.

    За последние 5 матчей «Торонто» одержало лишь 2 победы. Были обыграны тот же самый «Орландо» (121:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

    В составе «Торонто» травму лодыжки получил Прешес Ачиува. Случилось это в матче против «Хьюстона» 10 ноября.

    «Сакраменто»

    У «Сакраменто» тоже продолжается черная полоса. Команда проиграла в гостях «Нью-Йорку» (99:112) и «Филадельфии» (103:123).

    В последних 5 встречах «Кингз» смогли обыграть «Чикаго» (110:101) и «Кливленд» (106:95).

    К слову, в составе «Сакраменто» нет травмированных игроков. «Кингз» в полной боевой готовности подходят к поединку.

    На данный момент у «Сакраменто» 14 побед при 12 поражениях. Команда потеряла несколько позиций и теперь занимает 7 место в Западной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.55, победа «Сакраменто» — 2.95.

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    Прогноз: «Сакраменто» может воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.95.

    Альтернативный прогноз: Также можно ожидать результативную игру в этом матче.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Торонто» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто прервёт чёрную полосу?
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