Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 15 декабря. Время — 05:00 по мск. «Даллас» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

У «Далласа» за шесть последних матчей только два поражения. Клуб Кидда проиграл «Милуоки» (105:106) и «Чикаго» (115:144), но при этом такие обыграл «Денвер» и «Юту».

В последнем поединке против «Оклахомы» (121:114) Дончичу не хватило 2 передачи до трипл-дабла, а Динвидди оформил дабл-дабл из очков и передач (20+10).

На данный момент «Даллас» располагается на девятой строчке в своей конференции, имея на одну победу больше, чем поражений (14 против 13). «Кливленд» проиграл семь из последних восьми матчей своему предстоящему сопернику.

«Кливленд»

Команда из Огайо за девять последних гостевых матчей выиграла только один раз, который пришёлся на матч с «Детройтом» (102:94). Этого мало, чтобы рассчитывать на победу в игре против «Далласа», да ещё и на его паркете.

В последнем выигрышном матче против «Оклахомы» (110:102) самым результативным был Леверт с 22 очками. В проигранном поединке «Сан-Антонио» лучшим в составе «Кавальерс» стал уже Донован Митчелл, набравший 28 очков.

На данный момент «Кливленд» на третьем месте в своей конференции несмотря на то, что у него такая чудовищная серия из поражений в гостях. В игре против техасской команды шансов на победу крайне мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Далласа» — 1.82, победа «Кливленда» — 2.16.

Прогноз: На данный период сезона хозяева выглядят куда убедительнее, но гости постараются оказать серьезное сопротивление, поскольку проигрывать вечно «Кливленд» не может.

Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82

Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.65.