Канада. Торонто. Сражение за путёвку в 1/4 финала НБА. Битва пройдет на арене «Эр-Канада-Сентер». Матч состоится 29 апреля и начнётся в 02:00 по мск. «Торонто Рэпторс» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто Рэпторс»

«Торонто» — шокирует соперника. Канадцы возвращаются в игру из безнадёжной ситуации. Камбэк «рептилий». «Рэпторс» обыграл «Филадельфию» (103:88) и сократил отставание в серии до минимума (2:3).

Форвард «хищников» — вот уже второй матч подряд помогает команде одержать победу. В прошлой игре он набрал 34 очка. Теперь на его счету дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов.

Впереди домашняя игра. У «Торонто» только два пути. Победа оставит команду в игре. Поражение отправит отдыхать домой.

«Севенти Сиксерс»

«Сиксерс» — словно подменили. «76-ые» уверенно вели в счёте (3:0). Но последние две игры доказали, что вопрос о победителе еще актуален.

Джеймс Эмбиид — камерунский центровой «Филадельфии». Был лучшим в составе американцев. Он заработал дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

Это уже будет третья попытка «Севенти Сиксерс» пробиться в четвертьфинал НБА. Команде нужна только победа.

Победитель пары «Сиксерс» vs «Рэпторс» сразится в 1/4 с «Майами Хит».

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры явного фаворита не выделяют: победа «Торонто» — 2.19, победа «Севенти Сиксерс» — 2.00.

Прогноз: «Торонто» набрало ход. Команда в шаге от того, чтобы сравнять серию. Но, скорее всего «Севенти Сиксерс» не допустит третью ошибку подряд.

Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 2.00