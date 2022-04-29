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    Камбэк «рептилий»?

    «Торонто Рэпторс» — «Севенти Сиксерс». Прогноз (к.2.00), ставка на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто Рэпторс» — «Севенти Сиксерс»
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    «Рэпторс» — «Сиксерс»
    Канада. Торонто. Сражение за путёвку в 1/4 финала НБА. Битва пройдет на арене «Эр-Канада-Сентер». Матч состоится 29 апреля и начнётся в 02:00 по мск. «Торонто Рэпторс» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 29 Апреля 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 02:00 Филадельфия Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
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    «Торонто Рэпторс»

    «Торонто» — шокирует соперника. Канадцы возвращаются в игру из безнадёжной ситуации. Камбэк «рептилий». «Рэпторс» обыграл «Филадельфию» (103:88) и сократил отставание в серии до минимума (2:3).

    Форвард «хищников» — вот уже второй матч подряд помогает команде одержать победу. В прошлой игре он набрал 34 очка. Теперь на его счету дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов.

    Впереди домашняя игра. У «Торонто» только два пути. Победа оставит команду в игре. Поражение отправит отдыхать домой.

    «Севенти Сиксерс»

    «Сиксерс» — словно подменили. «76-ые» уверенно вели в счёте (3:0). Но последние две игры доказали, что вопрос о победителе еще актуален.

    Джеймс Эмбиид — камерунский центровой «Филадельфии». Был лучшим в составе американцев. Он заработал дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

    Это уже будет третья попытка «Севенти Сиксерс» пробиться в четвертьфинал НБА. Команде нужна только победа.

    Победитель пары «Сиксерс» vs «Рэпторс» сразится в 1/4 с «Майами Хит».

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры явного фаворита не выделяют: победа «Торонто» — 2.19, победа «Севенти Сиксерс» — 2.00.

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    Прогноз: «Торонто» набрало ход. Команда в шаге от того, чтобы сравнять серию. Но, скорее всего «Севенти Сиксерс» не допустит третью ошибку подряд.

    Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 2.00

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    «Торонто Рэпторс» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Камбэк «рептилий»?
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