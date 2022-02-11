В пятницу, 11 февраля, «Вашингтон» примет «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:30 по московскому времени. «Вашингтон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 24 победы и 29 поражений.

В девяти последних матчах «Уизардс» обыграли только «Филадельфию» (106:103), накануне они уступили «Майами» (100:121).

В поединке с «Хит» Кори Кисперт набрал 20 очков, Аарон Холидей добавил 14 баллов, а Монтрезл Харрелл — 13.

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После травм у «Вашингтона» восстанавливаются Брэдли Бил и Дэниел Гэффорд.

«Бруклин»

«Бруклин» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 25 поражениями.

Баскетболисты «Нетс» проиграли девять предыдущих встреч. В своем последнем матче они уступили «Бостону» (91:126).

Самым результативным у проигравших стал Джевон Картер, набравший 21 очко. По 17 баллов на свой счет записали Джеймс Джонсон и Кэмерон Томас.

Среди травмированных у «Бруклина» значатся Джеймс Харден, Ламеркус Олдридж, Николас Клэкстон, Пол Миллсэп, Джо Харрис и Кевин Дюрант.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.80, победа «Бруклина» — 1.95.

У обеих команд сейчас много проблем, но «Нетс» стоят особняком, поскольку изначально считались едва ли не главным фаворитом сезона.

Мало того, что отсутствие Дюранта и Олдриджа привело к девяти поражениям подряд, так еще и слухи об обмене Хардена вносят дополнительную смуту в коллектив.

Да, «Уизардс» тоже тяжело без Била, но их общая ситуация не кажется столь критичной, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +1,5» за 1.87.

Также попробуем «тотал больше 221,5» за 1.87, поскольку в обороне у обеих команд полный бардак, и атакующие игроки в таких условиях получат шанс набрать много очков.