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    Сможет ли «Шарлотт» дважды подряд обыграть «Милуоки»?

    «Шарлотт» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Милуоки»
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    Ламело Болл
    Во вторник, 11 января, «Шарлотт» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 19 поражений.

    Проиграв в этом году «Финиксу» (99:133) и «Вашингтону» (121:124), «Хорнетс» реабилитировались в матчах с «Детройтом» (140:111) и «Милуоки» (114:106).

    Во встрече против «Бакс» самым результативным с 28 баллами стал Терри Розир. Майлс Бриджес добавил 21 очко и 8 подборов, а Ламело Болл — 19 очков, 9 подборов и 8 передач.

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    На карантине у «Шарлотт» остается только Вернон Кэри.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 26 победами и 16 поражениями.

    В этом году «Бакс» успели обыграть «Нью-Орлеан» (136:113) и «Бруклин» (121:109), уступив «Детройту» (106:115), «Торонто» (111:117) и «Шарлотт» (106:114).

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    • В поединке с «Хорнетс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов, а Крис Миддлтон едва не дотянул до трипл-дабла — 27 очков, 10 подборов и 9 передач. 19 очков и 13 подборов принес Бобби Портис.

    За «Милуоки» пока не готовы играть Грэйсон Аллен, Джру Холидэй, Пэт Коннотон, Джордж Хилл и Брук Лопес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.82, победа «Шарлотт» — 2.00.

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    Нельзя сказать, что «Бакс» плохо сыграли 9 января. Их лидеры были сверхрезультативны, но и этого не хватило, чтобы добиться успеха. Почему? Вероятно, причина кроется в отсутствии качественного разыгрывающего, тогда как у «Хорнетс» на этой позиции блещет Ламело Болл.

    Да, «Милуоки» может внести коррективы в игровую схему, чтобы получить больше шансов, при этом в любом случае придется как-то усиливать оборону, не давая «Шарлотт» слишком много пространства. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 232,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «победа "Шарлотт" с форой +1,5» за 1.90. Что-то нам подсказывает, что «Хорнетс» у себя дома способны дважды подряд обыграть «Милуоки», у которого возникли явные игровые проблемы.

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    «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Шарлотт» дважды подряд обыграть «Милуоки»?
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