Во вторник, 21 декабря, «Юта» примет «Шарлотт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и девять поражений.

Одержав восемь побед подряд, баскетболисты «Джаз» проиграли «Сан-Антонио» (126:128) и «Вашингтону» (103:109).

В поединке с «Уизардс» Донован Митчелл набрал 32 очка и сделал 5 результативных передач. Боян Богданович добавил 18 баллов, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 11 очков и 19 подборов.

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Среди травмированных у «Юты» значатся Малик Фиттс и Удока Азубуике.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 16 поражениями.

В четырех последних матчах команда Джеймса Боррего обыграла только «Сан-Антонио» (131:115), проиграв «Далласу» (96:120), «Портленду» (116:125) и «Финиксу» (106:137).

В игре против «Санз» Майлс Бриджес записал себе в актив 26 очков. Келли Убре отметился 18 баллами, Пи Джей Вашингтон — 13, а Ламело Болл — 9 баллами, 10 подборами и 7 передачами.

После травмы у «Шарлотт» восстанавливается Коди Мартин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.13, победа «Шарлотт» — 6.00.

Подопечные Куина Снайдера довольно шатко смотрелись в обороне, позволяя соперникам забрасывать 47,3 процента бросков и набирать больше 113 очков в трех предыдущих играх.

При этом стоит уважать недооцененную огневую мощь «Хорнетс», занимающих третье место в лиге по эффективности атаки. Нам кажется, гости окажут сопротивление, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +12,5» за 1.81.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Шарлотт" больше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.