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    Продлит ли «Финикс» победную серию на домашней площадке?

    «Финикс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Вашингтон»
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    Деандре Эйтон
    В пятницу, 17 декабря, «Финикс» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и пять поражений.

    В четырех последних матчах подопечные Монти Уильямса уступили только «Клипперс» (95:111), обыграв «Сан-Антонио» (108:104), «Бостон» (111:90) и «Портленд» (111:107 ОТ).

    В поединке с «Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон отметился 28 очками и 13 подборами, а Крис Пол — 24 очками, 14 передачами и 8 подборами. 17 баллов со скамейки принес Кэмерон Пэйн.

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    После травм у «Финикса» восстанавливаются Дарио Шарич, Фрэнк Камински, Девин Букер, Абдель Надер и Джален Смит.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 15 подборами и 14 поражениями.

    «Уизардс» в трех предыдущих встречах проиграли «Юте» (98:123), «Денверу» (107:113) и «Сакраменто» (105:119).

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    • В игре против «Кингз» Брэдли Бил набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 5 передач. 15 баллов добавил Дени Авдия, по 14 — Монтрезл Харрелл и Дэниел Гэффорд.

    Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Руи Хатимура и Томас Брайант.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Вашингтона» — 3.80.

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    Трудно сказать, смогут ли «Санз» выиграть уверенно, но все предпосылки к этому есть: второй матч подряд для «Уизардс», скромная статистика выступлений подопечных Уэса Ансельда на выезде, а также тот факт, что аризонцы одержали 12 побед подряд на своей площадке.

    Конечно, без Девина Букера победы даются команде Монти Уильямса уже не так легко. Однако «Вашингтон» в данной ситуации кажется слишком хрупким. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.87.

    Ну и поскольку «Вашингтон» не пропускал меньше 113 очков в пяти последних матчах, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 111,5» за 1.80.

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    «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Финикс» победную серию на домашней площадке?
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