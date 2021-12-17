В пятницу, 17 декабря, «Финикс» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и пять поражений.

В четырех последних матчах подопечные Монти Уильямса уступили только «Клипперс» (95:111), обыграв «Сан-Антонио» (108:104), «Бостон» (111:90) и «Портленд» (111:107 ОТ).

В поединке с «Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон отметился 28 очками и 13 подборами, а Крис Пол — 24 очками, 14 передачами и 8 подборами. 17 баллов со скамейки принес Кэмерон Пэйн.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Дарио Шарич, Фрэнк Камински, Девин Букер, Абдель Надер и Джален Смит.

«Вашингтон»

«Вашингтон» идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 15 подборами и 14 поражениями.

«Уизардс» в трех предыдущих встречах проиграли «Юте» (98:123), «Денверу» (107:113) и «Сакраменто» (105:119).

В игре против «Кингз» Брэдли Бил набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 5 передач. 15 баллов добавил Дени Авдия, по 14 — Монтрезл Харрелл и Дэниел Гэффорд.

Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Руи Хатимура и Томас Брайант.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Вашингтона» — 3.80.

Трудно сказать, смогут ли «Санз» выиграть уверенно, но все предпосылки к этому есть: второй матч подряд для «Уизардс», скромная статистика выступлений подопечных Уэса Ансельда на выезде, а также тот факт, что аризонцы одержали 12 побед подряд на своей площадке.

Конечно, без Девина Букера победы даются команде Монти Уильямса уже не так легко. Однако «Вашингтон» в данной ситуации кажется слишком хрупким. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.87.

Ну и поскольку «Вашингтон» не пропускал меньше 113 очков в пяти последних матчах, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 111,5» за 1.80.