В среду, 27 октября, «Даллас» примет «Хьюстон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» потерпел неожиданное поражение от «Атланты» (87:113) в стартовом матче сезона, что стало большим сюрпризом после его очень уверенной предсезонки.

Однако после этого «Маверикс» победили «Торонто» (103:95) и смотрелись лучше. Они медленно начали игру, набрав всего 18 очков в первой четверти, но затем чувствовали себя все более и более комфортно. Особенно это касалось Луки Дончича, который завершил встречу с 27 баллами, 12 подборами и 9 передачами.

У Тима Хардуэя-младшего было 25 очков при 7 реализованных трехочковых бросках из 11. Кристпас Порзингис оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Все прогнозы на НБА

К негативным моментам можно отнести то, что игроки со скамейки сумели забросить с игры лишь 11 бросков суммарно.

«Хьюстон»

«Хьюстон» едет в гости к техасскому соседу после домашнего поражения от «Бостона» (97:107). Перед этим команда Стивена Сайласа обыграла «Оклахому» (124:91) и проиграла «Миннесоте» (106:124).

«Рокетс» пока не дотягивают до того уровня, чтобы стать проблемой для более сильных оппонентов, но их потенциал виден уже сейчас. Они неплохо смотрелись на стартовых отрезках игры, а вот во второй и третьей четвертях, как правило, резко проседали, и тренерскому штабу нужно с этим что-то придумать.

В игре с «Селтикс» второй номер драфта Джейлен Грин был великолепен. Он набрал 30 очков, реализовав 11 бросков из 18. Наверняка, именно он будет главным оружием «Рокетс» в ближайшее время.

Кристиан Вуд добавил 20 очков и 9 подборов, а Кевин Портер-младший записал себе в актив 12 баллов.

Среди травмированных у «Хьюстона» значится только опытнейший Джон Уолл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.17, победа «Хьюстона» — 6.80.

«Маверикс» обязаны пользоваться преимуществом домашней площадки в игре с относительно слабым соперником.

К «Рокетс» стоит относиться с уважением, но они слишком молоды и лишены так называемой химии, в отличие от соперника, который имеет стабильный состав вот уже два года.

Также у хозяев есть Лука Дончич, который играет на уровне, недоступном для всех игроков «Хьюстона». Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -10,5» за 1.93.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Хьюстона" меньше 104,5» за 1.85.