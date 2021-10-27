«Даллас»
«Даллас» потерпел неожиданное поражение от «Атланты» (87:113) в стартовом матче сезона, что стало большим сюрпризом после его очень уверенной предсезонки.
Однако после этого «Маверикс» победили «Торонто» (103:95) и смотрелись лучше. Они медленно начали игру, набрав всего 18 очков в первой четверти, но затем чувствовали себя все более и более комфортно. Особенно это касалось Луки Дончича, который завершил встречу с 27 баллами, 12 подборами и 9 передачами.
У Тима Хардуэя-младшего было 25 очков при 7 реализованных трехочковых бросках из 11. Кристпас Порзингис оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.
К негативным моментам можно отнести то, что игроки со скамейки сумели забросить с игры лишь 11 бросков суммарно.
«Хьюстон»
«Хьюстон» едет в гости к техасскому соседу после домашнего поражения от «Бостона» (97:107). Перед этим команда Стивена Сайласа обыграла «Оклахому» (124:91) и проиграла «Миннесоте» (106:124).
«Рокетс» пока не дотягивают до того уровня, чтобы стать проблемой для более сильных оппонентов, но их потенциал виден уже сейчас. Они неплохо смотрелись на стартовых отрезках игры, а вот во второй и третьей четвертях, как правило, резко проседали, и тренерскому штабу нужно с этим что-то придумать.
В игре с «Селтикс» второй номер драфта Джейлен Грин был великолепен. Он набрал 30 очков, реализовав 11 бросков из 18. Наверняка, именно он будет главным оружием «Рокетс» в ближайшее время.
Кристиан Вуд добавил 20 очков и 9 подборов, а Кевин Портер-младший записал себе в актив 12 баллов.
Среди травмированных у «Хьюстона» значится только опытнейший Джон Уолл.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.17, победа «Хьюстона» — 6.80.
«Маверикс» обязаны пользоваться преимуществом домашней площадки в игре с относительно слабым соперником.
К «Рокетс» стоит относиться с уважением, но они слишком молоды и лишены так называемой химии, в отличие от соперника, который имеет стабильный состав вот уже два года.
Также у хозяев есть Лука Дончич, который играет на уровне, недоступном для всех игроков «Хьюстона». Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -10,5» за 1.93.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Хьюстона" меньше 104,5» за 1.85.