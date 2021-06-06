В воскресенье, 6 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» в первом раунде плей-офф довольно уверенно прошел «Бостон» (4-1). «Селтикс» взяли одну победу, но в целом «Нетс» контролировали ситуацию и в любой момент были готовы сделать сокрушающий рывок.

Звезды «Бруклина» Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и Джеймс Харден в регулярном чемпионате сыграли вместе всего восемь встреч, зато в противостоянии с «Бостоном» они выступали постоянно и смотрелись очень хорошо.

Особенно порадовал Дюрант, который в пяти встречах в среднем набирал 32,6 очка, делал 7,4 подбора, 3 передачи и 2,2 блок-шота, реализовывая 50 процентов трехочковых бросков.

Все прогнозы на НБА

У «Бруклина» травмы залечивают Джефф Грин и Алайз Джонсон. Спенсер Динвидди в этом сезоне не сыграет.

«Милуоки»

«Милуоки» на старте плей-офф отомстил «Майами» за сезон 2019/20, когда баскетболисты «Хит» не только прошли «Бакс», но и дошли до финала НБА.

В этот раз подопечные Майка Буденхольцера не оставили флоридцам ни единого шанса (4-0), притом в трех играх из четырех их преимущество было крупным.

Самым результативным в серии ожидаемо стал Яннис Адетокунбо (23,5 очка, 15 подборов, 7,8 передачи), хотя Крис Миддлтон старался не отставать (21,5 очка, 6,8 подбора, 4,3 передачи).

Плохой новостью для «Милуоки» стала разве что травма Донте Дивинченцо, выбывшего из строя до конца сезона.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Милуоки» — 2.40.

«Нетс» — главные фавориты всего сезона. У них очень мощная атака, но интересен тот факт, что в регулярном чемпионате они дважды проиграли «Бакс».

Да, в тот момент за «Бруклин» не играл травмированный Харден, но все равно команда Майка Буденхольцера за последний год добилась заметного прогресса, так что как минимум потреплет нервы оппоненту.

Сложно спрогнозировать, по какому сценарию пройдет первая игра, но нам кажется, что в целом она будет равной, поэтому поставим на гостей с плюсовой форой. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой +4,5» за 1.81.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 116,5» за 1.75. Во всех матчах регулярного чемпионата с «Бруклином» этот тотал покорялся «Бакс».