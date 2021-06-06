Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Бельгии рискует остаться без ключевых игроков на Евро-2020Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита Россия — КанадаНеслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль Анастасия Павлюченкова«Ролан Гаррос». Павлюченкова сенсационно обыграла Соболенко, Веснина вылетела, Медведев победил Опелку
  • 18:51
    • Медведев обыграл Опелку и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
  • 18:20
    • «Химки» не будут выступать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
  • 18:07
    • В «Ман Сити» готовы заплатить за Кейна 117 млн евро
  • 17:54
    • Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы
  • 17:18
    • УЕФА выбрала лучший гол Лиги чемпионов сезона 2020/2021
  • 13:52
    • Павлюченкова обыграла Соболенко и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
  • 13:14
    • Веснина проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Остановит ли «Милуоки» звездных игроков «Бруклина»?

    «Бруклин» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч плей-офф НБА 6 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо
    В воскресенье, 6 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» в первом раунде плей-офф довольно уверенно прошел «Бостон» (4-1). «Селтикс» взяли одну победу, но в целом «Нетс» контролировали ситуацию и в любой момент были готовы сделать сокрушающий рывок.

    Звезды «Бруклина» Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и Джеймс Харден в регулярном чемпионате сыграли вместе всего восемь встреч, зато в противостоянии с «Бостоном» они выступали постоянно и смотрелись очень хорошо.

    Особенно порадовал Дюрант, который в пяти встречах в среднем набирал 32,6 очка, делал 7,4 подбора, 3 передачи и 2,2 блок-шота, реализовывая 50 процентов трехочковых бросков.

    Все прогнозы на НБА

    У «Бруклина» травмы залечивают Джефф Грин и Алайз Джонсон. Спенсер Динвидди в этом сезоне не сыграет.

    «Милуоки»

    «Милуоки» на старте плей-офф отомстил «Майами» за сезон 2019/20, когда баскетболисты «Хит» не только прошли «Бакс», но и дошли до финала НБА.

    В этот раз подопечные Майка Буденхольцера не оставили флоридцам ни единого шанса (4-0), притом в трех играх из четырех их преимущество было крупным.

  • Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита
  • Сборная Бельгии — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро
  • Сегодня

    • Самым результативным в серии ожидаемо стал Яннис Адетокунбо (23,5 очка, 15 подборов, 7,8 передачи), хотя Крис Миддлтон старался не отставать (21,5 очка, 6,8 подбора, 4,3 передачи).

    Плохой новостью для «Милуоки» стала разве что травма Донте Дивинченцо, выбывшего из строя до конца сезона.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Милуоки» — 2.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Нетс» — главные фавориты всего сезона. У них очень мощная атака, но интересен тот факт, что в регулярном чемпионате они дважды проиграли «Бакс».

    Да, в тот момент за «Бруклин» не играл травмированный Харден, но все равно команда Майка Буденхольцера за последний год добилась заметного прогресса, так что как минимум потреплет нервы оппоненту.

    Сложно спрогнозировать, по какому сценарию пройдет первая игра, но нам кажется, что в целом она будет равной, поэтому поставим на гостей с плюсовой форой. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой +4,5» за 1.81.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 116,5» за 1.75. Во всех матчах регулярного чемпионата с «Бруклином» этот тотал покорялся «Бакс».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Испания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Италия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.55
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Южная Корея — Туркменистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэльс — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Швеция — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06
    «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 06.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Остановит ли «Милуоки» звездных игроков «Бруклина»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры