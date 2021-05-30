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    Удастся ли «Юте» вырваться вперед в серии?

    «Мемфис» — «Юта». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф НБА 30 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Юта»
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    Донован Митчелл
    В воскресенье, 30 мая, «Мемфис» примет «Юту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» финишировал девятым в турнирной таблице Западной конференции, поэтому был вынужден играть в плей-ин, где поочередно прошел «Сан-Антонио» (100:96) и «Голден Стэйт» (117:112).

    Первый раунд плей-офф начался для «Гриззлиз» успешно, ведь они в гостях победили «Юту» (112:109). У победителей 31 очко набрал Диллон Брукс, 26 — Джа Морант, а Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

    Во второй игре все баскетболисты стартовой пятерки «Мемфиса» набрали не менее 10 очков, но этого оказалось недостаточно (129:141), так как Брукс и Валанчюнас имели проблемы с перебором фолов.

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    После травмы у «Мемфиса» восстанавливается Шон Макдермотт, сохраняющий шансы выйти на паркет.

    «Юта»

    Статус лучшей команды регулярного чемпионата, скорее всего, оказал серьезное давление на «Юту» в первой игре плей-офф (112:117).

    Кроме того, команде не хватало своего звездного разыгрывающего Донована Митчелла. Без него игроки «Джаз» реализовали 42 процента бросков с игры и всего 25 процентов бросков из-за дуги.

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    • Во втором матче Митчелл вернулся и сразу же набрал 25 очков. Джо Инглз и Джордан Кларксон также были эффективны со скамейки запасных, тогда как Майк Конли набрал 20 очков и сделал 15 результативных передач.

    В настоящее время у «Юты» нет никаких кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.51, победа «Мемфиса» — 2.65.

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    «Гриззлиз» заслуживают похвалы за выступление в этом тяжелом сезоне. Они с борьбой прошли два раунда плей-ин, а теперь достойно сражаются с лидером регулярного чемпионата.

    Однако рассчитывать на выход во второй раунд подопечным Тейлора Дженкинса будет очень сложно. Игроки «Джаз» с возвращением Митчелла почувствовали дополнительную уверенность, за счет которой намерены вырваться вперед в серии.

    Да, у команды Куина Снайдера просматривались проблемы в обороне, но шикарная атака вряд ли оставит шансы сопернику. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.85.

    Также берем «индивидуальный тотал "Юты" больше 113,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82.

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