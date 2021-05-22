В субботу, 22 мая, «Клипперс» примут «Даллас» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр», начнется в 23:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» заняли четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 47 побед и 25 поражений.

Калифорнийцы реально претендовали на третью строчку, но в двух последних матчах регулярного чемпионата проиграли «Хьюстону» (115:122) и «Оклахоме» (112:117) и оказались позади «Денвера».

В целом в мае подопечные Тайрона Лю играли вполсилы, возможно, экономя силы к плей-офф.

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Кадровых проблем перед матчами на вылет у «Клипперс» нет. Не тренировался только Амир Коффи, сдавший положительный тест на коронавирус.

«Даллас»

«Даллас» финишировал пятым в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями.

«Маверикс» имели такое же количество побед, как у «Портленда» и «Лейкерс», но опередили их по дополнительным показателям.

В мае команда Рика Карлайла потерпела всего три поражения, хотя, как и ближайший соперник, активно проводила ротацию состава.

У «Далласа» травмы залечивают Макси Клебер и Джей Джей Реддик, которые все же сохраняют шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.47, победа «Далласа» — 2.70.

В прошлогоднем плей-офф эти команды тоже встречались друг с другом. Тогда калифорнийцы прошли дальше по итогам шести встреч.

В этот раз они тоже считаются фаворитами, хотя, скорее всего, им придется несладко. Лука Дончич еще больше освоился в НБА, а Кристапс Порзингис залечил травмы и готов устрашать соперника.

«Даллас» выиграл два матча из трех у «Клипперс» в этом сезоне, но по подбору игроков он все же уступает коллективу из Лос-Анджелеса.

Трудно сказать, в какой форме сейчас находятся звезды калифорнийцев, которые по большей части отдыхали последние несколько недель, но нам кажется, что Кавай Леонард и Пол Джордж все же сделают все, чтобы забрать первый матч. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.81.

Поскольку Джорджу не всегда удается блистать в плей-офф, большие надежды мы возлагаем на Кавая, который в прошлогодней серии с «Далласом» был настоящим монстром, набирая в среднем 32,8 очка. Таким образом, еще один наш вариант — «тотал Кавая Леонарда больше 25,5» за 1.87.