«Клипперс»
«Клипперс» заняли четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 47 побед и 25 поражений.
Калифорнийцы реально претендовали на третью строчку, но в двух последних матчах регулярного чемпионата проиграли «Хьюстону» (115:122) и «Оклахоме» (112:117) и оказались позади «Денвера».
В целом в мае подопечные Тайрона Лю играли вполсилы, возможно, экономя силы к плей-офф.
Кадровых проблем перед матчами на вылет у «Клипперс» нет. Не тренировался только Амир Коффи, сдавший положительный тест на коронавирус.
«Даллас»
«Даллас» финишировал пятым в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями.
«Маверикс» имели такое же количество побед, как у «Портленда» и «Лейкерс», но опередили их по дополнительным показателям.
В мае команда Рика Карлайла потерпела всего три поражения, хотя, как и ближайший соперник, активно проводила ротацию состава.
У «Далласа» травмы залечивают Макси Клебер и Джей Джей Реддик, которые все же сохраняют шансы выйти на паркет.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.47, победа «Далласа» — 2.70.
В прошлогоднем плей-офф эти команды тоже встречались друг с другом. Тогда калифорнийцы прошли дальше по итогам шести встреч.
В этот раз они тоже считаются фаворитами, хотя, скорее всего, им придется несладко. Лука Дончич еще больше освоился в НБА, а Кристапс Порзингис залечил травмы и готов устрашать соперника.
«Даллас» выиграл два матча из трех у «Клипперс» в этом сезоне, но по подбору игроков он все же уступает коллективу из Лос-Анджелеса.
Трудно сказать, в какой форме сейчас находятся звезды калифорнийцев, которые по большей части отдыхали последние несколько недель, но нам кажется, что Кавай Леонард и Пол Джордж все же сделают все, чтобы забрать первый матч. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.81.
Поскольку Джорджу не всегда удается блистать в плей-офф, большие надежды мы возлагаем на Кавая, который в прошлогодней серии с «Далласом» был настоящим монстром, набирая в среднем 32,8 очка. Таким образом, еще один наш вариант — «тотал Кавая Леонарда больше 25,5» за 1.87.