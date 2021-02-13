В субботу, 13 февраля, «Юта» у себя дома примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» — неожиданный лидер Западной конференции, имеющий на своем счету 20 побед и пять поражений.

К отчетной встрече подопечные Куина Снайдера подходят с пятиматчевой победной серией. Всего же с 9 января они проиграли только «Денверу» (127:128).

В своем последнем матче баскетболисты «Джаз» разобрались с «Бостоном» (122:108) благодаря 36 очкам Донована Митчелла.

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После травм у «Юты» восстанавливаются Майк Конли и Элайджа Хьюз, но они сохраняют шансы выйти на паркет.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 16 победами и девятью поражениями.

С начала февраля команда Майка Буденхольцера одержала пять побед подряд, однако накануне не смогла продлить успешную серию, уступив «Финиксу» (124:125).

Лучшим в составе «Бакс» привычно стал Яннис Адетокунбо, набравший 47 очков и 11 подборов. С игры он реализовал 15 бросков, но ни разу не был точен из-за дуги.

«Милуоки» продолжает играть без Джру Холидэя, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.87, победа «Милуоки» — 2.22.

Очевидно, что у «Бакс» могут возникнуть проблемы в связи с отсутствием Джру Холидэя, чьи функции не всегда качественно выполняет Донте Дивинченцо.

Игроки «Джаз» в этом сезоне особенно опасны, тем более на домашней арене, где они проигрывали лишь дважды, да и то в самом начале регулярного чемпионата.

Вероятно, мы увидим захватывающее противостояние Митчелла и Адетокунбо, из которого победителем, скорее всего, выйдет первый. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также попробуем взять ставку «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 116,5» за 1.77. Многое в данном случае будет зависеть от игры в «краске» Руди Гобера, но мы надеемся, что он не провалит игру так, как это было в поединке с «Денвером».