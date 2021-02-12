В пятницу, 12 февраля, «Детройт» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Литтл Сизарс», начнется в 04:00 по московскому времени. «Детройт» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв лишь шесть матчей из 24.

Команда Дуэйна Кейси разочаровывает своей игрой в нынешнем сезоне, и, скорее всего, не будет бороться за попадание в плей-офф.

«Пистонс» интересны тем, что все свои победы одержали во встречах с сильными командами. Так, они нанесли поражения «Бостону» (96:93), «Финиксу» (110:105), «Майами» (120:100), «Филадельфии» (119:104), «Лейкерс» (107:92) и «Бруклину» (122:111).

Накануне в игре против «Нетс» здорово себя проявил Джерами Грант, набравший 32 очка.

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После травм у «Детройта» восстанавливаются Фрэнк Джексон, Джалил Окафор и Киллиан Хейз.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 12 поражений.

Подопечные Нэйта Бьоркгрена отлично провели стартовый отрезок сезона, а вот в последних матчах у них наметился спад, из-за чего они проиграли пять встреч из шести.

В своем последнем матче «Пэйсерс» были слабее «Юты» (95:103) на фоне невпечатляющей игры Домантаса Сабониса (20 очков) и Малкольма Брогдона (15 очков).

Среди травмированных у «Индианы» значатся Ти Джей Уоррен и Карим Леверт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.78, победа «Детройта» — 2.37.

Очевидно, что «Пэйсерс» немного сбавили обороты, но все равно мы считаем их фаворитами данной встречи.

«Детройт» не обладает достаточно качественным составом, чтобы бороться с «Индианой» на равных, так что его шансы довольно низки.

Да, у «Пистонс» будет дополнительный день на отдых, однако даже с учетом этого мы бы поставили на «Пэйсерс». Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также можем предложить ставку «тотал меньше 219,5» за 1.88. Обе команды не относятся к самым результативным в лиге, поэтому защита должна доминировать над атакой.