«Детройт»
«Детройт» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв лишь шесть матчей из 24.
Команда Дуэйна Кейси разочаровывает своей игрой в нынешнем сезоне, и, скорее всего, не будет бороться за попадание в плей-офф.
«Пистонс» интересны тем, что все свои победы одержали во встречах с сильными командами. Так, они нанесли поражения «Бостону» (96:93), «Финиксу» (110:105), «Майами» (120:100), «Филадельфии» (119:104), «Лейкерс» (107:92) и «Бруклину» (122:111).
Накануне в игре против «Нетс» здорово себя проявил Джерами Грант, набравший 32 очка.
После травм у «Детройта» восстанавливаются Фрэнк Джексон, Джалил Окафор и Киллиан Хейз.
«Индиана»
«Индиана» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 12 поражений.
Подопечные Нэйта Бьоркгрена отлично провели стартовый отрезок сезона, а вот в последних матчах у них наметился спад, из-за чего они проиграли пять встреч из шести.
В своем последнем матче «Пэйсерс» были слабее «Юты» (95:103) на фоне невпечатляющей игры Домантаса Сабониса (20 очков) и Малкольма Брогдона (15 очков).
Среди травмированных у «Индианы» значатся Ти Джей Уоррен и Карим Леверт.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.78, победа «Детройта» — 2.37.
Очевидно, что «Пэйсерс» немного сбавили обороты, но все равно мы считаем их фаворитами данной встречи.
«Детройт» не обладает достаточно качественным составом, чтобы бороться с «Индианой» на равных, так что его шансы довольно низки.
Да, у «Пистонс» будет дополнительный день на отдых, однако даже с учетом этого мы бы поставили на «Пэйсерс». Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также можем предложить ставку «тотал меньше 219,5» за 1.88. Обе команды не относятся к самым результативным в лиге, поэтому защита должна доминировать над атакой.