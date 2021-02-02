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    Увидим ли мы в деле элитную оборону «Лейкерс»?

    «Атланта» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 февраля 2021 года

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    «Атланта» — «Лейкерс»: прогноз и ставка
    Леброн Джеймс
    Во вторник, 2 февраля, «Атланта» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.05
  • X
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Атланта»

    «Атланта» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и девять поражений.

    Подопечные Ллойда Пирса достойно смотрелись в трех последних матчах, пусть и проиграли «Бруклину» в овертайме (128:132 ОТ).

    Накануне «Хоукс» в гостях разобрались с «Вашингтоном» (116:100) благодаря шикарной игре Трея Янга, набравшего 41 очко.

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    После травм у «Атланты» восстанавливаются Богдан Богданович, Крис Данн и Деандре Хантер.

    «Лейкерс»

    Баскетболисты «Лейкерс» расположились на третьей строчке в Западной конференции с 15 победами и шестью поражениями.

    На этой неделе команда Фрэнка Вогеля успела проиграть «Филадельфии» (106:107) и «Детройту» (92:107).

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    • Зато накануне калифорнийцы одолели «Бостон» (96:95). Лучшим на площадке был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

    Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Джаред Дадли и Костас Адетокунбо.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.49, победа «Атланты» — 3.15.

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    Ожидается, что действующие чемпионы будут доминировать, поскольку нападению «Хоукс» будет сложно противостоять элитной обороне калифорнийцев.

    Да, Трей Янг в последнее время очень результативен, но набирать регулярно 40 и больше очков он не способен, поэтому ожидаем спада в его игре.

    «Атланте» также могут помешать травмы, ведь Хантер и Богданович сейчас в лазарете, хотя в целом они пользуются доверием тренера. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -5,5» за 1.88.

    Также ставим на «индивидуальный тотал "Атланты" меньше 107,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77.

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