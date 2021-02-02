«Атланта»
«Атланта» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и девять поражений.
Подопечные Ллойда Пирса достойно смотрелись в трех последних матчах, пусть и проиграли «Бруклину» в овертайме (128:132 ОТ).
Накануне «Хоукс» в гостях разобрались с «Вашингтоном» (116:100) благодаря шикарной игре Трея Янга, набравшего 41 очко.
После травм у «Атланты» восстанавливаются Богдан Богданович, Крис Данн и Деандре Хантер.
«Лейкерс»
Баскетболисты «Лейкерс» расположились на третьей строчке в Западной конференции с 15 победами и шестью поражениями.
На этой неделе команда Фрэнка Вогеля успела проиграть «Филадельфии» (106:107) и «Детройту» (92:107).
Зато накануне калифорнийцы одолели «Бостон» (96:95). Лучшим на площадке был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.
Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Джаред Дадли и Костас Адетокунбо.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.49, победа «Атланты» — 3.15.
Ожидается, что действующие чемпионы будут доминировать, поскольку нападению «Хоукс» будет сложно противостоять элитной обороне калифорнийцев.
Да, Трей Янг в последнее время очень результативен, но набирать регулярно 40 и больше очков он не способен, поэтому ожидаем спада в его игре.
«Атланте» также могут помешать травмы, ведь Хантер и Богданович сейчас в лазарете, хотя в целом они пользуются доверием тренера. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -5,5» за 1.88.
Также ставим на «индивидуальный тотал "Атланты" меньше 107,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77.