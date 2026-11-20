Пресс-служба Женской теннисной ассоциации WTA огласила список теннисисток, номинированных на звание лучшего игрока 2026 года в одиночном разряде.

Мирра Андреева globallookpress.com

В их число вошли следующие спортсменки: Елена Рыбакина (Казахстан); Мирра Андреева (Россия); Арина Соболенко (Беларусь); Линда Носкова (Чехия); Элина Свитолина (Украина).

Победительница номинации будет объявлена 14 декабря. В прошлом году премию выиграла Арина Соболенко.

Лучший сезон Мирры

Российская теннисистка провела выдающийся сезон. Мирра Андреева закончила год второй ракеткой мира, одержав дебютную победу на ТБШ в Париже, где выиграла «Ролан Гаррос».

Также она катком прошлась по соперницам на дебютном для себя Итоговом турнире, став всего второй россиянкой после Марии Шараповой, которая выиграла его, попутно установив целый ворох рекордов.

Мирра Андреева globallookpress.com

Отрыв Мирры от первой ракетки на конец года Елены Рыбакиной составил всего 293 очка, однако фавориткой в борьбе за премию WTA остается представительница Казахстана, которая в этом году хоть и пропустила Итоговый турнир, но одержала победы на Australian Open и US Open.

Прорыв Дианы

Еще одна российская теннисистка представлена в номинации «Прогресс года» — это Диана Шнайдер. Помимо нее в число номинанток вошли Марта Костюк (Украина), Ива Йович (США), Александра Эала (Филиппины), Сорана Кырстя (Румыния).

В сезоне-2026 Шнайдер показала свой наилучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Также она выиграла шестой в карьере титул на «пятисотнике» в Токио.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Шнайдер завершила год на 11-й строчке рейтинга, повторив свой лучший результат. Помимо этого, она впервые отобралась на Итоговый турнир как запасная и даже сыграла там, в не имеющем турнирного значения матче с Миррой Андреевой.