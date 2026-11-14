Россиянка Мирра Андреева (3‑я ракетка мира) уверенно одержала третью победу на Итоговом турнире WTA — 2026. Теперь она легко переиграла свою подругу и соотечественницу Диану Шнайдер (11) со счётом 6:2, 6:1.

Мирра Андреева globallookpress.com

Мирре хватило 56 минут

Их встреча продолжалась всего 56 минут. За это время Мирра выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк‑пойнтов из 7. Диана Шнайдер не сделала в игре эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала один брейк‑пойнт из трёх.

Перед началом турнира я переживала! Боялась, что не выиграю ни одного матча в группе, а теперь вы видите, как всё обернулось? Это очень приятно. Мы с Пегулой действительно ещё не играли и тренировались вместе всего два раза. Первый матч, в котором мы сыграем друг с другом, состоится на Итоговом турнире WTA. Это довольно интересно, но я уверена, что это будет очень зрелищный и приятный матч. Я точно знаю одно: матч с Пегулой будет непростым. Ребята, я понимаю, что, скорее всего, поддержка будет 80 на 20. Но если завтра вы сможете сделать 60 на 40, будет здорово. Мирра Андреева российская теннисистка

Повторила рекорд Стивенс

Мирра Андреева установила сразу два достижения на дебютном для себя Итоговом турнире WTA. Она стала первой дебютанткой соревнования после Слоан Стивенс в 2018 году, которой удалось выиграть все три матча на групповом этапе. Кроме того, ни одна теннисистка не одерживала три победы в трёх первых поединках этого турнира в более юном возрасте — Андреева добилась этого в 19 лет и 193 дня.

Мирра погнала готовиться к полуфиналу globallookpress.com

Прежний рекорд турнира в нынешнем формате принадлежал Петре Квитовой: в 2011 году чешке было 21 год и 230 дней. Для сравнения, Серена Уильямс одержала три победы в своих дебютных матчах на Итоговом в 20 лет и 34 дня, однако это произошло в 2001 году, когда групповой стадии ещё не существовало — тогда 16 участниц стартовали с 1/8 финала. Две группы по четыре теннисистки появились лишь в 2003‑м.

Что дальше

Соперницей Мирры в полуфинале турнира станет американка Джессика Пегула, ставшая второй в другой группе. Их встреча запланирована на сегодня, 14 ноября, 23:00 (мск). Андреева сейчас поднялась на второе место в онлайн-рейтинге WTA, опередив белоруску Арину Соболенко.