Мирра Андреева второй матч подряд на Итоговом турнире WTA побеждает с «баранкой». После победы над Элиной Свитолиной (6:4, 6:0) 19-летняя россиянка ровно с тем же счётом обыграла Арину Соболенко и за тур до конца группового этапа обеспечила себе первое место в группе.

Мирра Андреева globallookpress.com

Андреева уже обыгрывала Соболенко здесь в прошлом году

В последний раз Мирра и Арина встречались на этих же кортах — в финале «тысячника» в Индиан-Уэллс в марте 2025-го. Тогда Андреева проиграла первый сет, но взяла два следующих и забрала титул. В этом году турнир в Индиан-Уэллс выиграла уже Соболенко, а в ноябре на тех же кортах стартовала на Итоговом с победы над Каролиной Муховой (7:6, 7:5).

С 1:4 на 6:4, 6:0

Соболенко первой сделала брейк. При счёте 1:2 Андреева допустила двойную ошибку на брейк-пойнте, а в следующем гейме Арина закрепила преимущество — 4:1. Мирра потом призналась, что разозлилась на себя за ту двойную и решила подавать мощнее. И уже через три гейма счёт был равным: с 1:4 Андреева выиграла 12 розыгрышей подряд, а закрыла первый сет тремя эйсами кряду.

Андреева в Индиан-Уэллс globallookpress.com

Во второй партии Мирра забрала все три гейма на подаче Соболенко, а на своей уступила всего два розыгрыша: итого после 1:4 россиянка выиграла 45 из 55 очков. За весь матч у неё было 16 активно выигранных мячей при 6 невынужденных ошибках.

Арина не проигрывала так быстро с 2018-го

Матч продлился 62 минуты: настолько быстро Соболенко не проигрывала с марта 2018-го. Любопытно, что и тогда это произошло в Индиан-Уэллс — Арина взяла всего четыре гейма у Маркеты Вондроушовой (2:6, 2:6).

А вот сет со счётом 0:6 Соболенко в последний раз проигрывала в июне. Тогда она получила две «баранки» на двух турнирах подряд, причём обе — в решающих партиях. На «Ролан Гаррос» её выбила в четвертьфинале Диана Шнайдер (3:6, 7:5, 6:0), а в Берлине в полуфинале — Джессика Пегула (6:4, 6:7, 6:0). Соболенко тогда возглавляла рейтинг WTA, и прежде с первой ракеткой мира такого не случалось.

Арина Соболенко globallookpress.com

У Андреевой свой рекорд: она стала первой теннисисткой в истории Итогового, выигравшей по сету со счётом 6:0 в каждом из двух первых матчей на турнире. А ещё — первой россиянкой в полуфинале этого турнира с 2016-го: тогда там сыграла Светлана Кузнецова.

Соболенко и Свитолина сыграют за вторую путёвку

Андреева гарантированно выйдет из группы с первого места и в заключительном туре 13 ноября сыграет с Муховой, которая уже потеряла шансы на полуфинал. Свитолина обыграла чешку в трёх сетах (3:6, 6:2, 6:2) и теперь разыграет вторую путёвку с Соболенко. Арина выиграла шесть из семи их предыдущих встреч.