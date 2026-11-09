Российская теннисистка Софья Лансере взяла первый в истории титул на турнире категории WTA-125. В решающем матче она победила француженку Анну Блинкову со счётом 5:7, 6:1, 6:4. Для 26‑летней Лансере, которая пока занимает 266‑е место в мировом рейтинге, это первый одиночный трофей в карьере в женском туре.

Софья Лансере globallookpress.com

Обладательница хорошей родословной

Лансере известна своей родословной: она праправнучка скульптора Евгения Лансере и двоюродная правнучка художницы Зинаиды Серебряковой. На пути к финалу россиянка переиграла Анджеллу Окутойи (Кения), Кристину Новак (Словения), Мартину Кубки (Польша) и Ному Ноху‑Акуге (Германия). В этих матчах она отдала соперницам всего один сет.

Финал против более титулованной Блинковой поначалу складывался драматично для Лансере. Она вела в первом сете 5:2, но в итоге отдала его со счётом 5:7. Затем взяла себя в руки и легко победила во втором сете — 6:1. В решающей партии россиянка сумела переломить ход матча: после раннего брейка Блинковой она выиграла четыре гейма подряд, а затем, несмотря на попытку соперницы вернуться в игру, реализовала третий матчбол — 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 40 минут.

Поздно оправдала выданные авансы

В юниорском возрасте Софья входила в топ‑15 сильнейших теннисисток мира и подавала большие надежды. Яркие результаты пришли в 2017 году: полуфиналы на юниорском Уимблдоне (в одиночном разряде) и на US Open (в парном). Переход во взрослый теннис состоялся в 2018‑м, а к декабрю 2023‑го спортсменка поднялась до 200‑й строчки в одиночном рейтинге WTA; в парном разряде её пиком стала 119‑я позиция.

Софья Лансере globallookpress.com

Однако переход во взрослый теннис получился очень сложным, и долгое время она не показывала заметных результатов. Прорыв случился только в последние два сезона. Лишь дважды Лансере добиралась до четвёртого круга на соревнованиях уровня WTA-250 — в Палермо и Гонконге. В 2024 году она выступала в квалификации Australian Open, но закрепиться на этом уровне помешали проблемы со здоровьем. И вот теперь — первый трофей в 26 лет, пусть и на турнире категории WTA-125.

Лучший сезон во взрослой карьере

Нынешний сезон стал успешным для россиянки и в парном разряде. В дуэте с Анастасией Золотарёвой она завоевала титул на турнире WTA-125 в Хучжоу, а теперь одержала победу и в одиночном разряде в Анголе. Этот успех напрямую отразится на рейтинге Лансере: за победу в турнире начисляется 125 рейтинговых очков. С учётом новых результатов теннисистка должна подняться с 266‑й строчки примерно на 195‑ю — это станет её личным рекордом. Ранее Лансере не удавалось войти в топ‑200 одиночного рейтинга.

Улучшение позиций открывает перед россиянкой новые возможности: теперь она сможет напрямую попадать в основные сетки турниров WTA-125, а также претендовать на участие в квалификациях турниров WTA-250 и соревнований «Большого шлема».