Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом турнира серии ATP Masters 1000 в Париже, Франция. В матче за титул третья ракетка мира обыграл американца Бена Шелтона (4-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Перед матчем

До этого года Карлос Алькарас никогда не проходил дальше четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже. На пути к финалу испанец отыграл всего три матча (в первом круге он имел bye, а в третьем его соперник Маттео Берреттини снялся).

Во втором круге Алькарас прошёл Алекса Михельсена, а в четвертьфинале ушёл с двух матчболов в ярком противостоянии с Тейлором Фрицем. В полуфинале он справился с норвежцем Карлосом Руудом.

Шелтон — прошлогодний четвертьфиналист Парижа, вполне ожидаемо дошёл до 1/2 финала, будучи третьим сеяным. В 1/4 финала он оказался сильнее Томми Пола (6:4, 4:6, 6:3), а в полуфинале справился с французом Ван Ашем, 47-м номером рейтинга ATP, который стал главной сенсацией турнира (22-летний француз ранее никогда не проходил дальше второго круга на «Мастерсах»).

До этой встречи ни Алькарас, ни Шелтон ещё не брали ATP Masters 1000 в столице Франции. В личных встречах счет у них был 3-1 в пользу Карлоса, однако последний поединок, пятисетовик в четвертьфинале US Open этого года, выиграл Бен Шелтон.

Ход матча

Первый сет прошел при преимуществе семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», хотя американец оказывал достойное сопротивление. . Были затяжные геймы, двойные и даже тройные брейк-пойнты.

Тай-брейк же получился «качельным», с 9 мини-брейками за 12 розыгрышей, и в этом хаосе испанец преуспел чуть больше. По ударам навылет / невынужденным ошибкам 21/15 у Алькараса, и 14/17 у Шелтона.

Второй сет дался испанцу сложнее — в его середине Карлос провалился на своей подаче, но быстро собрался, отыграл брейк, а в концовке и ещё раз взял подачу Бена Шелтона.

Два титула до полной коллекции

Лишь двух титулов не хватает Карлосу Алькарасу до полной коллекции «Мастерсов», которую пока за всю историю этой серии (с 1990 года) собрали только два теннисиста — Новак Джокович и Янник Синнер. При этом итальянец завершил ее только в нынешнем году.

Испанцу же для полного комплекта нужны ещё «Мастерсы» в Канаде и в Шанхае, все остальные турниры этой серии он уже выигрывал.