Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл у Томми Пола из США в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу третьей ракетки мира.

Алькарас выполнил пять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Пол подал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из пяти заработанных за матч брейк-пойнтов.

В четвертьфинале соперником Алькараса станет россиянин Даниил Медведев.