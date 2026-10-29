Россиянин Даниил Медведев (5‑я ракетка мира) стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии ATP‑500 в Вене.

Даниил Медведев globallookpress.com

В своём матче он одолел британца Кэмерона Норри(41‑й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Соперники были на корте 2,5 часа. За это время россиянин 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 6 заработанных.

На счету Норри — один эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 11 заработанных.

Соперником Медведева в следующем круге турнира станет французский ветеран Адриан Маннарино (73).