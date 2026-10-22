Бельгийский теннисист Давид Гоффен принял решение завершить профессиональную карьеру.

Давид Гоффен globallookpress.com

Его последним матчем в ATP стал поединок против американца Алекса Микельсена на турнире ATP 250 в Брюсселе — 3:6, 4:6.

«Я горжусь всей своей карьерой. Я отдавал всё, чтобы достичь своих целей. Горжусь отношением, которое всегда проявлял перед лицом трудностей. Горжусь победами и соперниками, которых я обыгрывал. Многим я действительно горжусь. Но в конце концов у меня нет сожалений — я отдал всё до самого конца», — сказал Гоффен в интервью ATP перед турниром.

Сейчас Гоффену 35 лет. На пике карьеры он был 7‑й ракеткой мира. Всего бельгиец выиграл 6 титулов ATP и 9 раз играл в финалах. Лучший результат на «Больших шлемах» — четвертьфиналы «Ролан Гаррос» — 2016, Australian Open — 2017 и «Уимблдона» — 2019 и 2022.