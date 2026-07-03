Россиянин Роман Сафиуллин (132‑я ракетка мира) без особых проблем разобрался с бразильцем Жоао Фонсекой(27‑й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона — 6:3, 6:3, 6:3.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Соперники были на корте 2 часа 8 минут. За это время Сафиуллин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк‑пойнта из 13 заработанных.

У его противника — 4 эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк‑пойнта из 5 заработанных.

В 1/8 финала соперником россиянина станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция).